Вы знаете, как выглядит белорусский Прованс? На фотосессии в лавандовом поле приезжают со всей страны

Новости Беларуси. Такой пейзаж можно смело назвать типично прованским. Но нет, наш репортаж не из Франции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наш гомельский репортер Александр Добриян познакомился с хозяином настоящего лавандового рая.

В соломенной шляпке, на закате, в роскошном платье и в легкомысленных кедах и еще тысяча самых романтических образов на фоне типично прованского пейзажа. Французские фотосессии белорусов в этом сезоне буквально взорвали Instagram.

Юлия Бабичева, руководитель фотостудии:

Это был вечер. Было 9 вечера. Было шикарное закатное солнце. И когда ложишься, этот аромат дурманящий так в голову бьет. Ощущение Франции. Чувства такие, что я не здесь, я не в Гомеле, я нахожусь в отпуске вдали от всего. Это классно.

Юлия Бабичева в этом году открыла белорусский Прованс не только для себя. Уникальный уголок стал настоящей находкой фотосезона.

Юлия Бабичева:

Когда мы выложили это объявление – съемки в лаванде, такой отклик пошел. Человек 100 за час написали. Уже две недели у нас каждый день две, три, четыре съемки. Франция манит недоступная.

Как говорится, лучше один раз увидеть. Благо, наш белорусский Прованс не за горами. Французские пейзажи прячутся в Ветковском районе. Именно здесь находится крупнейшая в стране плантация лаванды.

Знакомьтесь. Олег Добуляк. Этот жизнерадостный человек и есть хозяин лавандового рая.

Олег Добуляк, руководитель фермерского хозяйства:

Лаванда – это запах. Это успокаивающее. Это красота. Это масла. Это жизнь. Мне кажется, она дает бодрости работать.

Руководитель фермерского хозяйства признается: маленькая Франция получилась случайно. Когда он приехал в Беларусь, в мечтах был большой яблоневый сад, как на родине в Молдове. Но Олег не учел особенности песчаных почв, и в первый же год все 45 гектаров молодых саженцев просто погибли.

Выжили только несколько кустиков лаванды, также привезенных с малой родины. Нынешняя плантация – это десять лет упорного и кропотливого труда всей семьи фермера. Олег Добуляк:

Узнавая, что мы занимаемся на Ветковщине лавандой, люди приезжают к нам из Гродно, Минска, Жлобина, Мозыря. Благодарят, пишут в Instagram. Ожидают уже следующий год, чтобы опять приехать на цветение лаванды. Поле цветет всего несколько недель. В это время сюда приезжают не только за яркими фотосессиями, но и просто насладиться неповторимым ароматом.

Александр Добриян, корреспондент СТВ:

Плантация лаванды – это разговор не о сельском хозяйстве. Скорее об эстетике и искусстве. Кажется, что это поле воздействует сразу на все органы чувств. Говорят, что аромат лаванды – это душа Прованса, но именно так теперь пахнет юго-восток Беларуси.

Маринелла Добуляк говорит: без запаха лаванды для нее лето – не лето. Этот уголок романтики девушка создавала вместе с родителями и братом. Но то, что белорусский Прованс теперь настоящий бренд, в основном ее заслуга.

Маринелла Добуляк, дизайнер:

Так в жизни еще не очень ощущается, а вот в Instagram – да. Потому что люди пишут, людей много. Даже иногда обижаются, потому что отвечаю я одна на сообщения. И не успевается все это делать. Если кому-то не ответил вовремя, начинают звонить, писать в других соцсетях: это мы, мы насчет лаванды. Телефон только начинает «кричать», а ты уже знаешь, что это насчет лаванды. Берешь: «Да, здравствуйте! Да, Прованс».