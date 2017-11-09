«Вы что, думаете, завтра уже поправите ситуацию?» Почему животные на ферме в Барановичах буквально тонут в грязи

Новости Беларуси. Тему этого сюжета нам подсказали зрители СТВ из Брестской области. Низкие зарплаты, недостаток техники, а теперь и еще одна беда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о сельхозпредприятии «Утес» в Барановичском районе. Местная ферма здесь больше похожа на болото, а животные буквально тонут в грязи.

В этом хозяйстве загоны рядом с коровниками не чистили, скорее всего, уже несколько месяцев. А может, и с самой весны. Теперь место для выгула животных больше похоже на обыкновенное болото. Условия содержания стада, мягко говоря, сомнительные.

Петр Бутрим, СТВ:

Причем самое ужасающее, как заведено в подобных случаях, спрятано подальше от глаз. Этот загон практически не виден со стороны дороги. Сложно подобраться к нему, даже в резиновых сапогах, и с другого бока. Коровы как будто брошены на произвол судьбы.

Как долго десятки буренок в буквальном смысле утопают в грязи, остается только догадываться. Но понятно одно: то, что бесхозяйственность рано или поздно может попасть в объективы камер, здесь точно не ожидали.

Руководитель сельхозпредприятия «Утес»:

Представьтесь мне пожалуйста. Представьтесь мне пожалуйста! (Снимает на камеру телефона.) Вызывайте участкового мне сюда. Дожди, отсутствие топлива, техники или не лучшего качества загон – объяснить реальные причины председатель хозяйства отказался наотрез. Другое дело – претензии.

Руководитель сельхозпредприятия «Утес»:

Подъедте, пожалуйста. Приехали без спроса, инфекцию мне разносят по ферме.

Что такие жестокие условия содержания скота могут привести к болезням вымени и копыт, на ферме, скорее всего, знают. Только вот наводить порядок почему-то не спешат. Последняя надежда – на районные власти.

Михаил Полуян, первый заместитель председателя Барановичского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия:

Вы что думаете, вы уже завтра поправите ситуацию? Если у него нет трактора выталкивать, он убирал до седьмого числа кукурузу. Так что сегодня, вешать я этого человека буду? Исправит свои недостатки. Завтра поедет ветеринарная служба, посмотрит и доложит мне. Почему не обратили внимание раньше – загадка. Ведь дела у хозяйства не ладятся уже давно, причем по всем направлениям.

Денис Азарков, заместитель председателя Барановичского межрайонного Комитета государственного контроля:

В части ведения бухгалтерского учета, государственных закупок, самовольного строительства молочно-товарных ферм, учета лома черных металлов. Также были установлены искажения государственной статистической отчетности в части привесов скота и молодняка, за что была излишне зачислена заработная плата.