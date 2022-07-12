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В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Минск заливает с самого утра

12 июля 2022 07:35
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Новости Беларуси. В Беларуси 12 июля объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики заранее предупреждали о сильных дождях. Минск заливает с самого утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Минск заливает с самого утра-1

В связи с этим службы ЖКХ города перешли в усиленный режим работы. Они призвали минчан оперативно сообщать специалистам о последствиях непогоды. Это можно сделать, написав в Viber-чаты районов и интернет-портал 115.бел, а также позвонив по номеру 115. 

Сильные дожди и грозы ожидаются в Беларуси и завтра, 13 июля.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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