В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Минск заливает с самого утра

Новости Беларуси. В Беларуси 12 июля объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики заранее предупреждали о сильных дождях. Минск заливает с самого утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим службы ЖКХ города перешли в усиленный режим работы. Они призвали минчан оперативно сообщать специалистам о последствиях непогоды. Это можно сделать, написав в Viber-чаты районов и интернет-портал 115.бел, а также позвонив по номеру 115.