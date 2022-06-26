Не хватает умения на ходу печатать на ноутбуке. Как работает медиагруппа в «Поезде Памяти»?

Мы говорили с Натальей Кочановой о масштабном патриотическом проекте «Поезд Памяти», который уже колесит по нашим странам. Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязьма и еще 10 городов воинской славы – маршрут построен в хронологической последовательности событий времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент : В «Поезде Памяти» работает отдельная медиагруппа. Это я, мой оператор Станислав и наши коллеги из «СБ. Беларусь сегодня». Оля, как работается в составе первой медиагруппы первого «Поезда Памяти?»

Ольга Вальченко, собственный корреспондент издательского дома «СБ. Беларусь сегодня»:

Если честно, когда мы согласились с моим коллегой на эту большую длительную командировку, наши коллеги немножко крутили пальцем у виска, потому что невозможно представить, как две недели на колесах жить в поезде, работать в поезде, работать в полевых условиях. Трудно. Единственное, чего не хватает, наверное, хотелось бы еще такого умения писать на ходу, печатать на ноутбуке. Тогда бы быстрее все гораздо делалось.

Кристина Протосовицкая:

Все мы, взрослые люди, чуть больше детей понимали, что это поезд. Каково находиться здесь внутри?

Ольга Вальченко:

Я, конечно, очень сильно люблю железную дорогу с детства. У меня папа был железнодорожником. И боялась, что за эти две недели я ее возненавижу, но мне кажется, что с таким поездом я полюблю ее гораздо больше.