Всё о встрече года Собаки: одежда, праздничный стол, декор елки, советы астролога, дизайнеров и шеф-повара

Новости Беларуси. До главного семейного праздника абсолютно всего человечества осталось ровно 7 дней, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 31 декабря в 2017 году выпадает на воскресенье. По всеми любимому восточному календарю Красного петуха сменяет Желтая собака. Она, как известно, верный друг человека. Но так ли это? В чем и как встречать Новый год, что поставить на стол, чтобы не разозлить желтого песика? А то ведь как год встретишь, так его и проведешь, гласит народная мудрость.

Карина Метельская, декоратор:

В этом сезоне модно обильное украшение игрушками. А также необычные световые гирлянды в виде свечей. Это ведь когда-то на новогоднее дерево вешали пестрые шары огромных размеров, побольше елочного дождика и даже несколько упаковок не самых безопасных гирлянд – зато теперь почти каждый Ватт под счет – с пометкой энергоэффективно. В общем, время то прошло. Новое слово в декоре зеленой красавицы. Карина Метельская:

Стоит отдавать предпочтение елкам с металлическим корпусом, и здорово, когда ножка тоже металлическая. Потому что елка не упадет. Хорошо использовать в декоре не только стеклянные шары, а деревянные игрушки, отлично смотрятся декоративные птицы. В моде сегодня оливковый цвет в игрушках. И тенденция на коричнево-медные цвета. Впрочем, еще одна дилемма – какую елку выбрать!? Один и тот же спор каждый раз под Новый год – натуральная или искусственная? Продавцы первых сегодня ликуют, мол, спрос на живые выше, нежели на те, что из пластика. Но и за пластиком свои плюсы – не осыпается, не колется и экономит деньги. Кстати, в 2017 году белорусские лесхозы подготовят для продажи 180 тысяч живых метровых «ершиков» со всех специальных плантаций. Елочные базары уже работают во всех регионах страны.

Анна Зеленкевич, инженер по внешней экономической деятельности и маркетингу Червенского лесного хозяйства:

Популярностью пользуется ель в горшочках или кадках. Люди встречают Новый год с ней, а уже весной высаживают к себе на участок либо на дачу. Также популярностью пользуются и туи. Как правило, это колоновидные или пирамидальные. В чем встречать год Собаки? Ответ – во всем блеске! Правда, так, чтобы все-таки вас не перепутали с елкой.

Людмила Лабкова, дизайнер:

Классическое абсолютно платье с драпировками, длинным рукавом. Шаг в сторону Нового года – запонки-собачки желтого цвета, как и подобает в этот новогодний праздник. Всенародное торжество еще и с богатым столом. Несколько дней по магазинам, сутки – у плиты. И обязательно, чтобы оливье было не хуже, чем у соседки. Впрочем, с годами известный салат не теряет аппетит. Но на некоторых столах сдает позиции перед новомодными блюдами.

Вадим Парханович – шеф-повар ресторана «Кухмистр» с более чем 10-летним опытом, предлагает в праздничном меню – теплый салат из овощей с говядиной и, как истинным белорусам, – бульбяники с домашней колбасой. Сытно и по карману.

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана «Кухмистр»:

Это приготавливается буквально за 10 минут, если с вечера подготовиться – картошку сварить. Оно недорогое, очень вкусное. Желательно, чтобы на нашем новогоднем столе было побольше мяса, так как это год Собаки. Для салата нам понадобиться помидор, баклажан, перец, лук порей и говядина. Этот салам очень простой, легкий и вкусный.

А тем временем, астрологи с пылу с жару старательно сканируют карты звездного неба – узнают секреты будущего. И прямо говорят: неважно, в чем ты и с чем ты на столе, важно – с какими мыслями вступаешь в следующий год.

Ирина Махнач, астролог:

Для тех людей, которые действительно хотят что-то поменять в своей жизни, для того, чтобы мир стал прекраснее, это просто прекрасное время, потому что оно дает возможность что-то поменять в своей жизни – как в личном плане, так и в карьере. На мировой арене тоже могут быть очень серьезные перемены. Вообще, год очень такой непредсказуемый. Дрессировщик Максименко ставит свой прогноз – год будет интересным. Вот уже 20 лет она выходит на манеж с четвероногими артистами. Их девять. Она одна. В руках – побольше мяса. В основном, чтобы задобрить и отблагодарить. А дальше – в ход идут месяцы тренировок.

Лилия Максименко, артист-дрессировщик животных:

Собаки, как и люди, имеют разный характер: есть добрые, есть злые, есть обидчивые, есть с веселым нравом. Для меня важно, чтобы собака была смелая. Если дрессировать собаку простому трюку (сидеть, лежать), то это можно сделать за пару дней. У меня есть собака, которая прыгает сальто. Этот трюк мы репетировали год.