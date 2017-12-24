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Всё о встрече года Собаки: одежда, праздничный стол, декор елки, советы астролога, дизайнеров и шеф-повара

24 декабря 2017 19:46
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Новости Беларуси. До главного семейного праздника абсолютно всего человечества осталось ровно 7 дней, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 31 декабря в 2017 году выпадает на воскресенье.

По всеми любимому восточному календарю Красного петуха сменяет Желтая собака. Она, как известно, верный друг человека. Но так ли это? В чем и как встречать Новый год, что поставить на стол, чтобы не разозлить желтого песика? А то ведь как год встретишь, так его и проведешь, гласит народная мудрость.

Всё о встрече года Собаки: одежда, праздничный стол, декор елки, советы астролога, дизайнеров и шеф-повара-1

Карина Метельская, декоратор:
В этом сезоне модно обильное украшение игрушками. А также необычные световые гирлянды в виде свечей.

Это ведь когда-то на новогоднее дерево вешали пестрые шары огромных размеров, побольше елочного дождика и даже несколько упаковок не самых безопасных гирлянд – зато теперь почти каждый Ватт под счет – с пометкой энергоэффективно. В общем, время то прошло. Новое слово в декоре зеленой красавицы.

Карина Метельская:
Стоит отдавать предпочтение елкам с металлическим корпусом, и здорово, когда ножка тоже металлическая. Потому что елка не упадет. Хорошо использовать в декоре не только стеклянные шары, а деревянные игрушки, отлично смотрятся декоративные птицы. В моде сегодня оливковый цвет в игрушках. И тенденция на коричнево-медные цвета.

Впрочем, еще одна дилемма – какую елку выбрать!? Один и тот же спор каждый раз под Новый год – натуральная или искусственная? Продавцы первых сегодня ликуют, мол, спрос на живые выше, нежели на те, что из пластика. Но и за пластиком свои плюсы – не осыпается, не колется и экономит деньги. Кстати, в 2017 году белорусские лесхозы подготовят для продажи 180 тысяч живых метровых «ершиков» со всех специальных плантаций. Елочные базары уже работают во всех регионах страны.

Всё о встрече года Собаки: одежда, праздничный стол, декор елки, советы астролога, дизайнеров и шеф-повара-4

Анна Зеленкевич, инженер по внешней экономической деятельности и маркетингу Червенского лесного хозяйства:
Популярностью пользуется ель в горшочках или кадках. Люди встречают Новый год с ней, а уже весной высаживают к себе на участок либо на дачу. Также популярностью пользуются и туи. Как правило, это колоновидные или пирамидальные.

В чем встречать год Собаки? Ответ – во всем блеске! Правда, так, чтобы все-таки вас не перепутали с елкой.

Всё о встрече года Собаки: одежда, праздничный стол, декор елки, советы астролога, дизайнеров и шеф-повара-7

Людмила Лабкова, дизайнер:
Классическое абсолютно платье с драпировками, длинным рукавом. Шаг в сторону Нового года – запонки-собачки желтого цвета, как и подобает в этот новогодний праздник.

Всенародное торжество еще и с богатым столом. Несколько дней по магазинам, сутки – у плиты. И обязательно, чтобы оливье было не хуже, чем у соседки. Впрочем, с годами известный салат не теряет аппетит. Но на некоторых столах сдает позиции перед новомодными блюдами.

Всё о встрече года Собаки: одежда, праздничный стол, декор елки, советы астролога, дизайнеров и шеф-повара-10

Вадим Парханович – шеф-повар ресторана «Кухмистр» с более чем 10-летним опытом, предлагает в праздничном меню – теплый салат из овощей с говядиной и, как истинным белорусам, – бульбяники с домашней колбасой. Сытно и по карману.

Всё о встрече года Собаки: одежда, праздничный стол, декор елки, советы астролога, дизайнеров и шеф-повара-13

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана «Кухмистр»:
Это приготавливается буквально за 10 минут, если с вечера подготовиться – картошку сварить. Оно недорогое, очень вкусное. Желательно, чтобы на нашем новогоднем столе было побольше мяса, так как это год Собаки.

Для салата нам понадобиться помидор, баклажан, перец, лук порей и говядина. Этот салам очень простой, легкий и вкусный.

Всё о встрече года Собаки: одежда, праздничный стол, декор елки, советы астролога, дизайнеров и шеф-повара-16

Всё о встрече года Собаки: одежда, праздничный стол, декор елки, советы астролога, дизайнеров и шеф-повара-18

Всё о встрече года Собаки: одежда, праздничный стол, декор елки, советы астролога, дизайнеров и шеф-повара-20

А тем временем, астрологи с пылу с жару старательно сканируют карты звездного неба – узнают секреты будущего. И прямо говорят: неважно, в чем ты и с чем ты на столе, важно – с какими мыслями вступаешь в следующий год.

Всё о встрече года Собаки: одежда, праздничный стол, декор елки, советы астролога, дизайнеров и шеф-повара-23

Ирина Махнач, астролог:
Для тех людей, которые действительно хотят что-то поменять в своей жизни, для того, чтобы мир стал прекраснее, это просто прекрасное время, потому что оно дает возможность что-то поменять в своей жизни – как в личном плане, так и в карьере. На мировой арене тоже могут быть очень серьезные перемены. Вообще, год очень такой непредсказуемый.

Дрессировщик Максименко ставит свой прогноз – год будет интересным. Вот уже 20 лет она выходит на манеж с четвероногими артистами. Их девять. Она одна. В руках – побольше мяса. В основном, чтобы задобрить и отблагодарить. А дальше – в ход идут месяцы тренировок.

Всё о встрече года Собаки: одежда, праздничный стол, декор елки, советы астролога, дизайнеров и шеф-повара-26

Всё о встрече года Собаки: одежда, праздничный стол, декор елки, советы астролога, дизайнеров и шеф-повара-28

Лилия Максименко, артист-дрессировщик животных:
Собаки, как и люди, имеют разный характер: есть добрые, есть злые, есть обидчивые, есть с веселым нравом. Для меня важно, чтобы собака была смелая.

Если дрессировать собаку простому трюку (сидеть, лежать), то это можно сделать за пару дней.

У меня есть собака, которая прыгает сальто. Этот трюк мы репетировали год.

Всё о встрече года Собаки: одежда, праздничный стол, декор елки, советы астролога, дизайнеров и шеф-повара-31

Виктория Ходосок, СТВ:
Подружиться с собакой не так-то и сложно. Можно даже научить ее делать трюки, если ты раньше этого вообще не делал.

Потому может и год будет не таким уж и трудным, раз так просто договориться с главным его символом!?

# общество # Фотофакт # Новый год # Виктория Ходосок

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