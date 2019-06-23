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Где и во сколько ограничат движение в Минске 24 июня: графика

23 июня 2019 14:31
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Новости Беларуси. В связи с проведением шоссейных велогонок 24 июня в Минске вновь будет ограничено движение и лишь на несколько часов до обеда – с 7.30 до 13.30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Где и во сколько ограничат движение в Минске 24 июня: графика-1

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой путь.  

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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