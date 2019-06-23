Где и во сколько ограничат движение в Минске 24 июня: графика

Новости Беларуси. В связи с проведением шоссейных велогонок 24 июня в Минске вновь будет ограничено движение и лишь на несколько часов до обеда – с 7.30 до 13.30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В связи с проведением шоссейных велогонок 24 июня в Минске вновь будет ограничено движение и лишь на несколько часов до обеда – с 7.30 до 13.30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой путь.