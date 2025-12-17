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Трамп угрожает Венесуэле мощным ударом из-за споров о нефтяных активах

17 декабря 2025 08:12
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Трамп угрожает Венесуэле мощным ударом из-за споров о нефтяных активах-0

Глава Белого дома Дональд Трамп требует, чтобы Каракас вернул «украденные» у американской стороны нефть и активы, пишет РИА Новости.

С таким заявление Трамп выступил после обещания в ближайшее время атаковать наркоторговцев на суше с целю победить наркотрафик у побережья Центральной и Южной Америки. «Шок для них будет беспрецедентным», – подчеркнул американский лидер.

Вашингтон обосновывает необходимость присутствия своих ВС на территории Карибского региона борьбой с торговлей наркотиками.

Фото: Pinterest

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