Делегат ВНС: от улучшения качества выпускаемой продукции зависит наполнение бюджета

Предложить решения, способные повысить качество жизни и укрепить суверенитет. Событие, которое определит дальнейший путь, второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, состоится 18 и 19 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2025‑й начался для Беларуси с президентских выборов. Они завершили формирование обновленной политической системы и институтов, работающих по новым конституционным правилам. Теперь время подвести итоги большой работы и определить стратегию будущего развития.
В столицу прибудут делегаты из всех регионов – практики, которые каждодневно решают конкретные задачи на предприятиях, в хозяйствах и социальной сфере. Их объединяет общая цель: воплотить национальные приоритеты в четкий и выполнимый план действий.
Инвестиции в технологическое перевооружение, развитие экспортного потенциала и создание новых рабочих мест станут фундаментом для процветания регионов. Такой подход разделяет и делегат от реального сектора экономики – заместитель генерального директора предприятия «Коминтерн» Ирина Абрамцева.
Ирина Абрамцева, заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и быту предприятия «Коминтерн», делегат VII Всебелорусского народного собрания:
То, как мы будем развиваться, сегодня зависит и от основного производства. От увеличения и улучшения качества выпускаемой продукции, ее объемов зависит, безусловно, результат наполнения нашего бюджета.
А вместе с ним уже и поддержка населения, и сохранение традиционных семейных ценностей, и укрепление семьи. Больше 70 программ и подпрограмм будет реализовано, и больше 250 показателей запланировано к выполнению. И это немаловажные цифры, но за всеми этими цифрами, безусловно, стоит труд отдельного человека.
С учетом реальных потребностей людей делегаты ВНС утвердят общий курс развития для белорусского общества. И этот курс немыслим без формирования эффективной модели экономики, ориентированной на человека.