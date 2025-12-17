Делегат ВНС: от улучшения качества выпускаемой продукции зависит наполнение бюджета

Предложить решения, способные повысить качество жизни и укрепить суверенитет. Событие, которое определит дальнейший путь, второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, состоится 18 и 19 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2025‑й начался для Беларуси с президентских выборов. Они завершили формирование обновленной политической системы и институтов, работающих по новым конституционным правилам. Теперь время подвести итоги большой работы и определить стратегию будущего развития.

В столицу прибудут делегаты из всех регионов – практики, которые каждодневно решают конкретные задачи на предприятиях, в хозяйствах и социальной сфере. Их объединяет общая цель: воплотить национальные приоритеты в четкий и выполнимый план действий. Инвестиции в технологическое перевооружение, развитие экспортного потенциала и создание новых рабочих мест станут фундаментом для процветания регионов. Такой подход разделяет и делегат от реального сектора экономики – заместитель генерального директора предприятия «Коминтерн» Ирина Абрамцева.