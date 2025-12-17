Пограничники присоединились к марафону добра «Наши дети»

По традиции в канун новогодних праздников пограничники присоединились к республиканскому марафону добра «Наши дети». В Минском городском кадетском училище представители Госпогранкомитета и Института погранслужбы провели праздничный концерт «Когда приходит Новый год», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие выпускники кадетского училища успешно продолжают обучение в Институте пограничной службы и с честью выполняют задачи по охране государственной границы, являясь примером для молодого поколения. Предновогодние встречи с воспитанниками дают возможность поблагодарить и руководство, а также преподавателей за их важный труд.

Денис Сергеев, директор Минского городского кадетского училища: Кадеты – это все-таки дети. Конечно, они ждут свой Новый год, ждут по-своему, ждут, конечно, подарков. И в этом году пограничники нам дарят по нашему пожеланию, а в Новый год мечты сбываются, барабанную установку для вокального инструментального ансамбля, который действует в стенах Минского городского кадетского училища.

Иван Гульба, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета Беларуси:

Традиционно пограничный комитет перед Рождеством, перед Новым годом посещает учреждения образования, расположенные на участках ответственности органов пограничной службы в городе Минске. Это Минское городское кадетское училище. Мы оказываем внимание детям, обучающимся в этом учреждении образования.

Естественно, оказываем всестороннюю поддержку и помощь, в том числе по повышению и развитию материально-технической базы училища.

Праздничную программу подготовили заслуженный коллектив – ансамбль Института пограничной службы и воспитанники училища. Мероприятие подарило хорошее настроение и уверенность в том, что 2026 год принесет новые победы и яркие свершения.