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Эксперты Беларуси и России обсудят ключевые вопросы сохранения общего исторического наследия

17 декабря 2025 07:52
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«Историческая память Союзного государства: защита правды, ценности единства». Видеомост на эту тему 17 декабря объединит Минск и Москву. Формат позволит экспертам двух стран обсудить ключевые вопросы сохранения общего исторического наследия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты Беларуси и России обсудят ключевые вопросы сохранения общего исторического наследия-2

В центре внимания – память о боевых и трудовых подвигах предыдущих поколений, а также современные подходы к ее передаче молодежи. Участники рассмотрят, как Парламентское собрание взаимодействует с государственными органами, экспертным сообществом, общественными и молодежными организациями в этой сфере. 

Отдельный блок будет посвящен перспективам разработки союзных программ и проектов, направленных на укрепление исторической правды и противодействие попыткам ее искажения. Видеомост станет важной площадкой для диалога, который помогает укреплять единство народов Беларуси и России и сохранять общую память о героическом прошлом.

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