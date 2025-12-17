Столбцовские энергетики напоминают об ответственности за самовольное потребление электроэнергии

Специалистами Столбцовских электрических сетей на регулярной основе проводится работа по выявлению и пресечению фактов самовольного бездоговорного потребления электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейдовые проверки осуществляются с использованием современных приборов и программных комплексов, позволяющих точно вычислить несанкционированное подключение к электрическим сетям. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности и наложению штрафа от 10 до 50 базовых величин.

Виктор Прокопович, начальник Столбцовского района электрических сетей:

Не составит труда установить факты нарушения работы схем и средств учета электроэнергии, самовольное подключение и иные нарушения правил электроснабжения. Любое незаконное вмешательство в работу счетчиков электроэнергии не останется незамеченным. Кроме непосредственного ущерба энергоснабжающей организации, своими действиями нарушители подвергают себя и своих близких рискам поражения электрическим током и возникновению пожара.