Столбцовские энергетики напоминают об ответственности за самовольное потребление электроэнергии

Специалистами Столбцовских электрических сетей на регулярной основе проводится работа по выявлению и пресечению фактов самовольного бездоговорного потребления электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалистами Столбцовских электрических сетей на регулярной основе проводится работа по выявлению и пресечению фактов самовольного бездоговорного потребления электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рейдовые проверки осуществляются с использованием современных приборов и программных комплексов, позволяющих точно вычислить несанкционированное подключение к электрическим сетям. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности и наложению штрафа от 10 до 50 базовых величин.
Виктор Прокопович, начальник Столбцовского района электрических сетей:
Не составит труда установить факты нарушения работы схем и средств учета электроэнергии, самовольное подключение и иные нарушения правил электроснабжения. Любое незаконное вмешательство в работу счетчиков электроэнергии не останется незамеченным.
Кроме непосредственного ущерба энергоснабжающей организации, своими действиями нарушители подвергают себя и своих близких рискам поражения электрическим током и возникновению пожара.
Если вам стало известно о фактах бездоговорного потребления электроэнергии – сообщить об этом можно по номерам, указанным на экране. Конфиденциальность гарантируется.