«Всё делается во благо нашей нации!» – разговор о ВНС с начальником Брестского отделения железной дороги

Среди делегатов Всебелорусского народного собрания – Николай Сопот, начальник Брестского отделения железной дороги. Этот железнодорожный узел многие годы использовался для транзитных перевозок грузов с Запада на Восток (и наоборот). Однако два года назад логистика претерпела изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня растет доля внутриреспубликанского сообщения, увеличиваются поставки в Россию, Казахстан и страны Средней Азии. Влияние санкций преодолевается, находятся новые возможности, чтобы двигаться вперед. Прагматично и по существу о том, что важно – делегат ВНС.

Николай Сопот, начальник предприятия «Брестское отделение железной дороги», делегат VII Всебелорусского народного собрания:

ВНС – это высший орган для принятия решений. Кроме решений Конституционного суда, ВНС вправе отменять любые другие решения. А также они обязаны для обязательного исполнения органами исполнительной власти. Принятие решения, которое повлечет за собой определенное событие, должно быть взвешенным, ответственным. Поэтому на таком собрании эти решения должны быть более обдуманы, потому что это уже судьба страны.

Вопросы обозначены в программе Всебелорусского собрания, и они разделены на семь аспектов. И во главе угла стоит, прежде всего, человек. Все делается во благо нашей нации, во благо того, чтобы наша нация приумножалась, росла. Коллектив всецело поддерживает эту программу, потому что все люди, которые работают на предприятии, понимают, что все делается в их благо.