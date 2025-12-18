В Беларуси за уходящую пятилетку отремонтировали почти 18 тыс. км дорог

Комфорт для каждого жителя страны – главный ориентир программы-2030. В документе говорится о многом. Но конечная цель – человек. Его удобная, комфортная жизнь. Немаловажный фактор здесь – качество дорог и путепроводов. По ним судят о Беларуси и граждане других стран, они соединяют большие и малые города, являются важной составляющей экономического роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дороги – бренд и визитная карточка Беларуси. Это часть нашего имиджа, а еще показатель качества жизни. Страна держит курс на комфорт и безопасность – ведется масштабная работа в рамках госпрограммы «Дороги Беларуси». За уходящую пятилетку отремонтировали и реконструировали почти 18 тысяч километров дорожного покрытия, на будущие пять лет запланировано еще 25 тысяч.

Качественное дорожное покрытие для страны, которая находится на перекрестке всех путей, необходимость. Белорусские автомагистрали – это не только комфорт перемещений, но и статья дохода. Прошедшие годы ознаменовались и масштабной модернизацией сотен переправ. Большое внимание приковано к торжественным открытиям. Самым громким в уходящем году стал обновленный мост над водной гладью Припяти в Мозыре. В будущей пятилетке преображение ждет около полутысячи мостов.

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Каждый новый километр дорог или новый путепровод – это символ нашего прогресса. Развитие требует постоянного движения, усилий, но, остановившись однажды, можно упустить возможности. Инвестируя сегодня в общий комфорт, мы создаем наше завтра. Гордимся, что делаем это вместе.