Мечта о собственной легковушке. Как с нуля создавали целую отрасль в Беларуси

Рост конкурентоспособности всего, что сделано в Беларуси, а еще ускорение технологического развития – вот основной тренд пятилетки качества и один из семи ключевых приоритетов программы соцэкономразвития страны до 2030 года, которая будет принята на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из самых ярких достижений уходящей пятилетки – создание собственного легкового автомобиля. Имея компетенции в машиностроении, мы освоили новую отрасль. О большом пути – в следующем материале.

Белорусская мечта о собственной легковушке раньше казалась невыполнимой, ведь все роли в мировом автопроме были распределены. Лидеры широко известны, и завоевать свое место под солнцем уже невозможно. Оказалось, возможно. Начало производства в Беларуси отечественных легковых автомобилей – яркая страница истории нашей страны. В 2017 году начал свою работу завод «БЕЛДЖИ».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это только начало. Произвести – это не проблема. Главное – продать. Рынок не просто насыщен – и конкуренты рыщут по Беларуси и за ее пределами, пытаясь найти хоть маленькую нишу, чтобы продать свой товар – рынок перенасыщен, конкуренция очень сильная. И сегодня поручено правительству разработать меры, которые позволят нам хотя бы 60 тысяч автомобилей продавать на внутреннем и внешнем рынках.

Задачу приняли к исполнению, а планы в цифрах даже перевыполнили. Сегодня завод выпускает и продает порядка 90 тысяч автомобилей в год, оценил белорусский транспорт и зарубежный покупатель.

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Если раньше автомобили нашего производства были экзотикой, то сейчас мы их можем видеть на дорогах и в каждом дворе. Более 70 тысяч сейчас эксплуатируется этих автомобилей в нашей стране и более 200 тысяч экспортированы в Российскую Федерацию, были поставки в Казахстан.