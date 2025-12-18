Делегация из 183 человек представит Витебскую область на ВНС
Программа соцэкономразвития Беларуси фактически предопределит нашу жизнь на ближайшие пять лет. Она выносится на обсуждение Всебелорусского народного собрания. У большинства делегатов ВНС рабочий день начался задолго до рассвета. Из Могилевской области в столицу едут полторы сотни человек, которым предстоит принять участие в определении будущего страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два с половиной часа пути – это не просто дорога, а время для неформального обсуждения, чтобы еще раз сверить позиции с коллегами.
Антон Лобановский, главный специалист главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Быть делегатом Всебелорусского народного собрания для меня это ответственно. Немножко волнительно. Все то, что будет сказано сегодня и завтра в Минске, моя задача будет передать своим коллегам на встречах, которые уже планирую проводить в будущем.
В столицу отправилась и представительная делегация северного региона в составе 183 человек. Делегаты и приглашенные разместились в трех автобусах. Все настроены на серьезную работу. От ВНС ожидают четких задач, которые примут как обязательное руководство к действию.
Елена Волохова, директор представительства «Белгосстраха» по Витебскому району, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Все люди, конечно, хотят, чтобы в каждом регионе, большой он или маленький, была качественная жизнь, была доступность к услугам образования, к медицинскому обслуживанию, ЖКХ. Поэтому сегодня, я думаю, мы будем вносить лепту в развитие нашей страны на ближайшие пять лет.
Евгений Матусевич, главный врач Витебской областной клинической больницы, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Для медицины основная задача – это обеспечение качественной, доступной, безопасной и эффективной медицинской помощи на всех уровнях ее оказания. Начиная от районного центра и заканчивая столичными клиниками.
Поэтому для медиков основные задачи определены. Мы готовы к напряженной, кропотливой работе, как и настраивает нас глава государства. И я думаю, что все поставленные цели будут выполнены.
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