Делегация из 183 человек представит Витебскую область на ВНС

Программа соцэкономразвития Беларуси фактически предопределит нашу жизнь на ближайшие пять лет. Она выносится на обсуждение Всебелорусского народного собрания. У большинства делегатов ВНС рабочий день начался задолго до рассвета. Из Могилевской области в столицу едут полторы сотни человек, которым предстоит принять участие в определении будущего страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два с половиной часа пути – это не просто дорога, а время для неформального обсуждения, чтобы еще раз сверить позиции с коллегами.

Антон Лобановский, главный специалист главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Быть делегатом Всебелорусского народного собрания для меня это ответственно. Немножко волнительно. Все то, что будет сказано сегодня и завтра в Минске, моя задача будет передать своим коллегам на встречах, которые уже планирую проводить в будущем.

В столицу отправилась и представительная делегация северного региона в составе 183 человек. Делегаты и приглашенные разместились в трех автобусах. Все настроены на серьезную работу. От ВНС ожидают четких задач, которые примут как обязательное руководство к действию.

Елена Волохова, директор представительства «Белгосстраха» по Витебскому району, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Все люди, конечно, хотят, чтобы в каждом регионе, большой он или маленький, была качественная жизнь, была доступность к услугам образования, к медицинскому обслуживанию, ЖКХ. Поэтому сегодня, я думаю, мы будем вносить лепту в развитие нашей страны на ближайшие пять лет.