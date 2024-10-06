Как долго продержится режим Зеленского в Украине? К чему приведет коррумпированная политика в дальнейшем? И почему Запад закрывает глаза на преступления киевской власти? Об этом говорили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить». Зеленский досидит в своем кресле до конца войны?

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

И да, и нет. Это будет зависеть от очень разных политических взглядов на то происходящее, что сейчас творится на территории Украины, оставшейся Украины. Все будет зависеть от исхода войны. Если до конца этого противостояния он будет необходим западным силам, в частности Соединенным Штатам Америки, то досидит. Давайте будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Но то, что он абсолютно разменная монета, понятно. Потому что те ситуации, которые уже происходили, когда ему пришлось снимать главнокомандующего, отправлять его в Англию подальше, чтобы он не был сильным конкурентом, на которого начали Запад и Америка обращать внимание и который мог в любой момент заменить Зеленского. Это видно, он абсолютно марионеточный управляемый политик, к сожалению.