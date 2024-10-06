«Всё будет зависеть от исхода войны». Мнение экспертов о будущем Зеленского

Как долго продержится режим Зеленского в Украине? К чему приведет коррумпированная политика в дальнейшем? И почему Запад закрывает глаза на преступления киевской власти? Об этом говорили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».
Зеленский досидит в своем кресле до конца войны?
Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
И да, и нет. Это будет зависеть от очень разных политических взглядов на то происходящее, что сейчас творится на территории Украины, оставшейся Украины. Все будет зависеть от исхода войны. Если до конца этого противостояния он будет необходим западным силам, в частности Соединенным Штатам Америки, то досидит. Давайте будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Но то, что он абсолютно разменная монета, понятно. Потому что те ситуации, которые уже происходили, когда ему пришлось снимать главнокомандующего, отправлять его в Англию подальше, чтобы он не был сильным конкурентом, на которого начали Запад и Америка обращать внимание и который мог в любой момент заменить Зеленского. Это видно, он абсолютно марионеточный управляемый политик, к сожалению.
Исходя из визита Зеленского в США, насколько он сейчас выгоден и нужен коллективному Западу? Потому как достаточно холодно его принимали.
Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А.Громыко, профессор:
Когда-то был знаменитый звездный коллектив в ленинградском Большом драматическом театре имени Товстоногова впоследствии. И там всегда были люди, которые приходили на один и тот же спектакль три, четыре, пять, шесть раз, знали уже наизусть, знали детали игры актеров. Хорошо, пять-шесть, но потом все-таки надоедает. Очередной визит Зеленского в США – это примерно такая же ситуация. Актер, в общем-то, хорош. Как актер, безусловно. Но вся постановка уже известна в деталях. То есть можно вместо одного завода привезти на другой, вместо одного парламентария, сенатора или конгрессмена, привезти группу других, но все уже известно. И с моей точки зрения, да, вполне возможно, что Запад решит поменять человека, который ранее был президентом, а теперь фактически исполняет обязанности.