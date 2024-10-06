Азарёнок: мы для Запада по недоразумению белые и другие, настаиваем на этом тысячу лет – такое не прощают

Григорий Азаренок, СТВ:

К одним паспортам улыбка у рта,

К другим отношения плевое.

С почтением берут, например,

Паспорта с двухспальным английским левою. Эти слова, эти стихи знал каждый советский человек. Стихи о паспорте Маяковского. А какое к нам сейчас отношение? Такое же плевое к нам, как к народу, как к славянам, как к белорусам, русским, украинцам, казахам, чеченцам, ко всем нам, кто восточнее Буга живет? Наша элита, высшая партийная силовая номенклатура, да и во многом общество совершили одну очень грубую ошибку, причем еще с 1970-х годов. Они думали, что, сняв с себя бремя советской системы, отрекшись от своего пути, социализма, идеологии, они войдут в клуб великих. Что с нами на равных сядут западные заправилы. Как же, ведь у нас ядерное оружие. Они думали, что нас примут за один стол, что мы вместе поделим Европу, а американцы останутся за большой лужей. И заживем. И общество наше так же было настроено.

«Хватит врать, хватит трындеть про каких-то капиталистов. Все люди, у всех две руки, две ноги, голова на плечах. Все любят и страдают одинаково. Посмотрите, какие у них фильмы. А на полки их посмотрите. Мы что, не заслуживаем нормальной жизни?» Но нас не посадили за один стол. Нас и в предбанник не позвали. И на порог не пустили. Из крыльца погнали. Спустили немецкую овчарку. Они не совсем воспринимают нас за людей. Это идет еще от разделения церквей и даже раньше. Православные для них всегда были схизматики. Какое фундаментальное и главное произведение античной литературы? «Иллиада». Война Трои и Греции. Помните, как страницу за страницей рубятся они? И не прекрасная Елена стала тому причиной. Это были два разных уклада, две разные модели. Затем был Рим. И Пунические войны с Карфагеном. Оба государства вроде языческие, да не совсем одинаковые. Римляне при всех жестокостях детей на медных быках не жарили. Рим олицетворял порядок, а Карфаген – Ганнибала. Хаос. Набег, подкуп, все поджечь и уйти, чтобы потом вернуться на пепелище. Рим уничтожил Карфаген и даже с солью землю посыпал. Да не помогло.

Потом новое разделение, Рим переехал в Византию, Ромея ее называли, вторую империю. А карфагенский дух воплотился в коварной Венеции. Дожи, яды, подкупы, маски, оплаченные крестовые походы. Ну, и Третий Рим. Москва тоже вот уже сотни лет воюет со своим Карфагеном, третьим Карфагеном, морской империи, торговой сверхдержавой – Англией. Мы для них страшны тем, что представляем альтернативу экономическую, политическую, духовную, жизненную. И ненавидят как никого. Китайцы, индусы, африканцы – они для них чужие, видимо, другие, а мы для них – по недоразумению белые. Белые и другие. И настаиваем на этом уже тысячу лет. Такого не прощают. Ну а теперь к фактам. Сообщает народный депутат Украины Костенко. «Мне пишут конгрессмены и говорят, мы вам даем оружие. Вы говорите, у вас нет людей. А как это у вас – до 25 лет не призывают. Это как вообще? Мне сложно ответить, я не знаю почему». Сам Костенко поддерживает идею снижения мобилизационного возраста. Хотя в украинскую молодежь не верит. Мобилизация должна быть с 20 лет, говорит он. Мы воспитали тех, кто не хочет идти защищать свою страну, заявил Костенко. Молоху нужно мясо. Молодое, свежее славянское мясо. И кровью запить. И поверьте, они мобилизуют всех. Студентов, школьников, преподавателей. До мажоров даже доберутся.