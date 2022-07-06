«Всё будет загружено круглосуточно». Базанов на открытии футбольного комплекса в Молодечно

Новости Беларуси. Футбольный комплекс Молодечненской детско-юношеской спортивной школы открыли после реконструкции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Красную ленточку перерезали юные воспитанники. В 2022 году школа отметит свое 45-летие.

Традиции продолжает и молодое поколение. Сейчас в учреждении занимаются более 300 ребят. Для них созданы все необходимые условия. Новый комплекс представляет собой современный стадион с искусственным покрытием, есть трибуны с навесом на 200 мест. Сделали также ремонт раздевалок, тренерского и административного помещений, провели инженерные сети, благоустроили территорию, оборудовали места для парковки.

Здесь нашли свое призвание многие талантливые футболисты, такие как Владимир Корытько, братья Владимир и Михаил Маковские.

Владимир Базанов, председатель Белорусской федерации футбола:

Вот такой объект получился, он один из лучших в стране. Здесь детям стоит только заниматься и давать результат. Другого варианта у них нет. Я думаю, что это все будет загружено круглосуточно.

Это уже 34-е поле, которое презентует Белорусская федерация футбола. За последние три года их было 17. В 2022 году планируется открыть от 10 до 14 полей.