«Вся жизнь в нём растворяется». Она родила в 40

Елена Кутузова, корреспондент:

По каким бы причинам женщина ни откладывала беременность, приходит время, когда она всё же задумывается о рождении ребёнка. О плюсах и минусах родов в 35 + спросим у экспертов. Споры об идеальном возрасте для деторождения – тема вечная. Одни считают, что лучше «отстреляться» в молодости, пока организм здоров и полон сил. Другие – что ребёнка нужно рожать после 30, когда у родителей есть твёрдая почва под ногами. Но как бы там ни было, мамы, которые рожают первенцев, всё старше! Тон зрелому материнству задают знаменитости. Николь Кидман, Моника Белуччи, Холли Берри, Светлана Пермякова и Лера Кудрявцева. Все они родили после 40-ка.

Инесса Смирнова, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, доцент:

Это так называемое осознанное материнство. Если женщина понимает, что у неё могут возникнуть какие то осложнения, проблема с зачатием и она целенаправленно идёт на эти риски, берёт ответственность на себя за своё здоровье, конечно, она может родить здорового ребёночка. У Алены Леус путь к материнству был долгий и непростой! Минчанка не стремилась построить карьеру, но родила только в 40. Совсем недавно её долгожданному сыну Роме исполнилось 2 годика.

Алена Леус:

Не зря же говорят, что душа каждого ребёнка ищет своих родителей. Вот, видно, и Ромик нас долго искал, выбирал, поэтому так вот получилось. Естественно, появилась ответственность за маленького человечка, который вот теперь – вся жизнь в нём растворяется. Фертильный возраст длится с 18 до 49 лет. Но гинекологи не меняют свои рекомендации уже много лет: оптимальное время для первой беременности – между 18 и 30 годами.