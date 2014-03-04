В День милиции кадеты в Минске дарили водителям эксклюзивные подарки

Новости Беларуси. От будущих хранителей порядка с любовью. Кадеты дарят горожанам эксклюзивные подарки в свой профессиональный праздник. Небольшие сувениры в стиле «хэнд-мэйд» дарили водителям на улице Ландера. Ученики кадетских классов 119-й школы в День милиции поздравляли проезжающих автомобилистов.

Все подарки сделаны своими руками. Кто-то из школьников нарисовал современного милиционера, а кто-то смастерил игрушечный автомобиль.

Кроме сувениров водители получили специальные памятки с основными правилами дорожного движения. Акция еще раз напомнила автомобилистам об осторожности и бдительности на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кадет:

В такой праздник как День милиции очень важно не забывать, что правила дорожного движения всем нам пригодятся в будущем, у кого будет своя машина, своя семья, ведь, когда пешеход уступает дорогу водителю, это взаимопонимание и уважение между водителем и пешеходом.

Пользуясь случаем, столичные школьники поздравляют всех милиционеров с профессиональным праздником. Ребята очень надеются, что в скором будущем они заступят в ряды служителей порядка.