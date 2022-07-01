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Все желающие 1 июля получат бесплатную консультацию от нотариуса. Благотворительная акция приурочена ко Дню Независимости

01 июля 2022 06:46
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Новости Беларуси. Нотариусы 1 июля проведут бесплатные консультации. Участие в республиканской благотворительной акции, приуроченной к празднованию Дня Независимости, примут нотариальные конторы и бюро страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Все желающие 1 июля получат бесплатную консультацию от нотариуса. Благотворительная акция приурочена ко Дню Независимости-1

В течение рабочего дня все желающие, обратившись лично к нотариусу, смогут получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию. Проведение таких акций для нотариального сообщества Беларуси уже стало традиционным. Подобные мероприятия обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан, повышают уровень правовой культуры и грамотности населения. Полный список организаций, в которых проведут консультации, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».  

# Консультация юриста # общество # Фотофакт

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