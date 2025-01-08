Шестеро детей в доме! Посмотрели, как устроен быт у многодетной семьи

Заботливая, хозяйственная и добрая. А еще самая лучшая и самая любимая для каждого ребенка. Это мама! Бессонные ночи и часы на кухне. Но для многих это удовольствие, ведь дети – это радость В нашей стране растет большое количество многодетных мам. Все семьи нуждаются в поддержке и ее получают. Материальные поощрения, льготы и социальные гарантии. Еще 12 жительниц Минщины удостоены ордена Матери, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Соответствующий указ о вручении госнаграды подписал глава государства. О самых ярких представительницах – в материале Юлии Минич.

Супруги Вера и Сергей, еще шестеро детей – Владислав, Константин, Надежда, София. И двойняшки с созвучными именами – Любава и Забава. Состав семейства Лысюк немаленький. Смеются, растят целую сборную команду. Вообще, пара сама из многодетных семей. Что и наложило отпечаток на желание иметь много собственных детей. Правда, Сергей рос только в мужской компании, с братьями. А тут целый цветник – 4 дочери. И к каждой со всем трепетом и мужским вниманием и пониманием.

Вера Лысюк, многодетная мама:

Я работала тогда в магазине, вот так и познакомились. Александр Зубков:

Я непосредственно приехал познакомиться с Верой. С тех пор мы неразлучны, скажем так. У лебедей пара образуется один раз и на всю жизнь. Так и произошло.

София, Надежда и Константин делят одну комнату. Для каждого здесь удачно организовано свое пространство – спальные и рабочие места, зона для игр и спорта. Помещение большое – комфортно и хорошо каждому.

Родители улыбаются, средняя дочь София родилась с золотыми волосами, поэтому с выбором имени долго они не сомневались. И дома называют ласково Соней или солнцем. И правда, девочка всегда в хорошем настроении. Радует родителей. Занимается вокалом, танцами, любит бассейн. Неплохие успехи и в учебе.

София Зубкова:

Я с вечера собираю рюкзак. Завтра у меня литературное чтение, белорусский язык, літаратурнае чытанне. Обязательно в моем рюкзаке должен быть дневник. Я обычно с собой в школу беру какую-нибудь шоколадку, конфетку, потому что в школе кормят один раз.