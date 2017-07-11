«Каждый потребитель сможет проверить продавца»: черный список интернет-магазинов появится в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси появится черный список недобросовестных интернет-продавцов. Концепция ресурса сейчас находится в разработке. Ожидается, что единая база будет содержать всю информацию про онлайн-магазины. В частности, о нарушениях ими прав потребителей, налогового законодательства или закона о предпринимательской деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, например, если продавец не доставил товар, не выдал чек или отказался обменять некачественный продукт по гарантии, этот эпизод обязательно попадет в его историю.