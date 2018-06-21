Узнать, сколько минчан выбирает велосипед: необычный счетчик установили в центре
Новости Беларуси. Устройство считывает каждый проехавший велосипед, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так станет понятно, сколько велосипедистов проезжают за день в разных районах столицы, чтобы в будущем создать условия для их комфортного передвижения. Пока пилотный проект реализуют в районе Дворца Республики.
Сегодня здесь, к слову, проехали больше 2000 человек. В ближайшие месяцы установят стационарный счетчик с большим цифровым табло возле Дворца спорта.
Евгений Хоружий, член правления общественного объединения «Минское велосипедное общество»:
Мы уже видим, что на самом деле новые велодорожки, которые будут делаться именно в таком формате, должны быть немножко шире, потому что уже тесновато. Конечно, на самом деле нужно просто больше дорожек.