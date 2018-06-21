Узнать, сколько минчан выбирает велосипед: необычный счетчик установили в центре

Новости Беларуси. Устройство считывает каждый проехавший велосипед, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так станет понятно, сколько велосипедистов проезжают за день в разных районах столицы, чтобы в будущем создать условия для их комфортного передвижения. Пока пилотный проект реализуют в районе Дворца Республики.

Сегодня здесь, к слову, проехали больше 2000 человек. В ближайшие месяцы установят стационарный счетчик с большим цифровым табло возле Дворца спорта.