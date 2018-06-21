События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

Новости Беларуси. Почти 77 лет назад началась Великая Отечественная война. Дата для всей Беларуси трагическая и скорбная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская крепость первой приняла на себя мощнейший удар. И именно она сегодня – один из символов белорусской государственности, и общеизвестных мировых символов борьбы за свободу и независимость.

Подготовка к легендарному бою в самом разгаре. На поле сражения все действующие лица. Облик каждого – максимально приближен к реальному. Во время строевого смотра организаторы обращали внимание даже на цвет пуговиц. Наготове раритетное оружие, а также пиротехника. Оборона Брестской крепости начнется в исторически точное время – утром 22 июня.

Петр Бутрим, СТВ:

Место реконструкции обороны Брестской крепости неизменно – это Кобринское укрепление. Только что здесь закончилась генеральная репетиция. Распределены все 500 ролей. Поле сражения приводят в боевую готовность. Чтобы к утру оно приняло исторически достоверный вид – как в июне 1941-го.

Давид Штокингер и Томас Лоешль приехали из Вены. В памятных событиях принимают участие третий раз – неизменно в роли офицеров НКВД. Австрийцы в числе 13 стран-участниц реконструкции – есть даже представители Японии и Китая. И трагизмом того времени прониклись даже те, кто приехал издалека.

Давид Штокингер, участник реконструкции обороны Брестской крепости:

Для нас очень важно принять участие в реконструкции, потому что это была самое первое сражение советской армии против фашистов.

Томас Лоешль, участник реконструкции обороны Брестской крепости

Мы сражаемся в казематах. Противостоим немцам в финальной атаке. В конце умираем, причем реалистично. Вот такая у нас роль. Вообще нам было бы легче играть немцев, но мы одеты в советских солдат, потому что именно Красная армия освободила нашу Австрию.

Показать всю историю Брестской крепости за 45 минут невозможно. Поэтому основные акценты – на отдельных эпизодах. В 2018 году реконструкторы более подробно и глубоко раскроют атаку Самвела Матевосяна.

Денис Лучиц, участник военно-исторического клуба «Горнизон»

Это была первая атака практически после окончания артобстрела. И первое громкое русское «Ура!» уже наутро 22 июня было в крепости. Немцы были вынуждены отступить.

Отец Малатхан Цечоевой этих событий скорее всего уже не застал. Защитник Бресткой Крепости из Ингушетии погиб от немецкого снаряда в первые часы войны. Малатхан тогда только родилась – своего отца вживую она так и не увидела. К его могиле женщина ездит за тысячи километров. И каждый раз на душе.

Малатхан Цечоева, дочь защитника Брестской Крепости

Тех ребят жалко, что полегли здесь. Они же не просили ни у кого славы. Рада, что отец занял достойное место среди защитников.

Вспомнили в Бресте и последний мирный день. Марш реконструкторов собрал несколько сотен участников. Яркое действо охватило улицы города и напомнило каким, спокойным и беззаботным, было 21 июня 1941 года.

А буквально через несколько часов во время реконструкции прогремят первые взрывы и выстрелы той войны.