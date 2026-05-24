Победить рак и вернуть зрение – почему тысячи иностранцев выбирают лечиться в Беларуси?

Хотя Беларусь и Азербайджан – дружественные государства, но ездим мы друг к другу не так часто, как могли бы. Туризм – сильно недооцененная сфера, которая может работать и на увеличение товарооборота, и на укрепление связей. Тем более что поездка в Беларусь может быть не только приятной и познавательной, а еще и полезной. Граждане многих стран этим вовсю уже пользуются.

С каждым годом медицинский туризм становится все более популярным среди иностранцев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Им нравится, что в Беларуси можно получить качественную помощь и не остаться с пустыми карманами. Медицина – наш бренд, ради которого едут за тысячи километров. Больше всего путешественников из Казахстана, России и Боснии и Герцеговины.