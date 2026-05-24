Победить рак и вернуть зрение – почему тысячи иностранцев выбирают лечиться в Беларуси?
Хотя Беларусь и Азербайджан – дружественные государства, но ездим мы друг к другу не так часто, как могли бы. Туризм – сильно недооцененная сфера, которая может работать и на увеличение товарооборота, и на укрепление связей. Тем более что поездка в Беларусь может быть не только приятной и познавательной, а еще и полезной. Граждане многих стран этим вовсю уже пользуются.
С каждым годом медицинский туризм становится все более популярным среди иностранцев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Им нравится, что в Беларуси можно получить качественную помощь и не остаться с пустыми карманами. Медицина – наш бренд, ради которого едут за тысячи километров. Больше всего путешественников из Казахстана, России и Боснии и Герцеговины.
С теми, кто едет к нам за здоровьем, пообщался Глеб Прокофьев.
Борис Тупицын за медицинской помощью в Беларусь приехал из соседней России. Мужчина уже 9 лет борется с онкозаболеванием. Курсы химиотерапии давали лишь временные результаты: болезнь уходила, а потом возвращалась снова и снова. Теперь у Бориса появилась надежда – CAR-T-терапия, инновационный метод лечения различных видов рака. Российские специалисты пока лишь его осваивают, а у белорусских опыт уже есть.
Борис Тупицын, пациент из России:
Пришлось выбирать, где мы можем пролечиться. Это, например, Израиль. И, конечно, мы обнаружили, что белорусские врачи обладают неплохими результатами по лечению этого заболевания. Мы очень благодарны этому центру и прекрасным белорусским врачам, которые идут в фаворе.
CAR-T-клеточную терапию в РНПЦ онкологии уже прошли более 100 пациентов. Метод стал настоящим прорывом в лечении лейкозов, лимфом и ряда других злокачественных заболеваний, подарив ранее неизлечимым людям шанс на жизнь.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Метод лечения заключается в использовании собственных лимфоцитов пациента, которые извлекаются из крови, генетически модифицируются в лаборатории и возвращаются обратно в организм. В результате клетки превращаются в высокоэффективное средство для поиска и уничтожения раковых опухолей.
Борис уже прошел процедуру забора клеток. На следующей неделе после модификации их введут пациенту.
Борис Тупицын:
Впечатления только положительные. От приема, обслуживания, дружелюбия. Особенно выделяется наш лечащий врач Татьяна Анатольевна. Очень отзывчивый человек, очень знающий человек, вселяющий надежду, что этот метод в конце концов вылечит.
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