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«Всегда в каком-то авральном режиме». Как артисты театра музкомедии готовятся к новому сезону?

05 сентября 2022 14:59
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Новости Беларуси. В Минске стартует новый театральный сезон. Этой осенью труппы подготовили для зрителей множество сюрпризов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В театре музкомедии сезон начнется 6 сентября спектаклем «Невеста из Имеретии». В продаже осталось совсем немного билетов. Сейчас идут последние приготовления и финальные репетиции.  

За кулисы заглянула Юлия Прима.  

«Всегда в каком-то авральном режиме». Как артисты театра музкомедии готовятся к новому сезону?-1

Сентябрь – это не только самая красочная пора года и начало учебы у школьников, но и старт театрального сезона. К встрече со зрителями активно готовится и труппа театра музкомедии.  

«Всегда в каком-то авральном режиме». Как артисты театра музкомедии готовятся к новому сезону?-4

Юлия Прима, корреспондент:  
Первые репетиции в сезоне самые ответственные. С новыми силами необходимо отработать все материалы, текст и действия. Если театр начинается с вешалки, то репетиция – с совместной спевки. Давайте посмотрим, как это происходит.  

«Всегда в каком-то авральном режиме». Как артисты театра музкомедии готовятся к новому сезону?-7

Подробности – в видеоматериале.  

# Белорусский государственный музыкальный театр # общество # Юлия Прима # Наталья Дементьева # Антон Заянчковский # Адам Мурзич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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