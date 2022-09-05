«Всегда в каком-то авральном режиме». Как артисты театра музкомедии готовятся к новому сезону?

Новости Беларуси. В Минске стартует новый театральный сезон. Этой осенью труппы подготовили для зрителей множество сюрпризов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В театре музкомедии сезон начнется 6 сентября спектаклем «Невеста из Имеретии». В продаже осталось совсем немного билетов. Сейчас идут последние приготовления и финальные репетиции. За кулисы заглянула Юлия Прима.

Сентябрь – это не только самая красочная пора года и начало учебы у школьников, но и старт театрального сезона. К встрече со зрителями активно готовится и труппа театра музкомедии.

Юлия Прима, корреспондент:

Первые репетиции в сезоне самые ответственные. С новыми силами необходимо отработать все материалы, текст и действия. Если театр начинается с вешалки, то репетиция – с совместной спевки. Давайте посмотрим, как это происходит.