«Всегда удивлялась, почему у нас мебель на том же уровне, где висок у ребёнка, находится». Как работает интерактивная карта «Безопасный дом»

«Безопасный дом». Интерактивную карту под таким названием для родителей создали в Беларуси. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – инициатор проекта – Наталья Навроцкая.
«Безопасный дом». Интерактивную карту под таким названием для родителей создали в Беларуси. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – инициатор проекта – Наталья Навроцкая.
Наталья Навроцкая, автор инициативы «Дети в безопасности»:
Эта карта, по-другому называется «3D-карта дома», и основная её задача – обучить молодых родителей принципам создания безопасной среды. Ведь, к сожалению, несчастные случаи у деток маленького возраста происходят, несмотря на все усилия, несмотря на, казалось бы, море везде информации. Но, тем не менее, очень часто с одной стороны думают, что это случится с кем-то, ни в коем случае не со мной. А с другой стороны, как показывает практика и данные исследования, что родители просто не обладают навыками и знаниями о понимании вот этих самых опасных точек дома. Кажется, что дом – моя крепость. Двери, окна – я всё знаю. А, тем не менее, несчастные случаи происходят.
Вы сами – многодетная мама. У Вас есть собственный опыт. Как Вы сделали свой дом безопасным?
Наталья Навроцкая:
Да, трое деток. Вы знаете, я, наверное, прошла, тот же пусть, который проходят большинство родителей. И почему-то происходит в нашем обществе: мы начинаем действовать, когда уже что-то нехорошее произошло, когда какой-то несчастный случай уже был. Я не скажу, что у меня, слава Богу, не случилось никаких серьёзных неприятностей, но, тем не менее, и падения, и удары об углы, и лбы с шишками, и с кровью, и ожоги. Всё это было. И пройдя через это, я понимаю, что очень важно, с одной стороны, надо учить ребёнка тому, как себя вести. И не нужно помещать его в абсолютно безопасное пространство. Но вот эта опасность – она должна быть управляемая.
Когда мы хотим с вами научить, что такое горячее, мы можем просто дать ему кружку горячую. Он потрогает и поймёт, что такое «кусь». Но совершенно же не нужно, чтобы он обжёгся при этом и таким образом получил этот опыт. И вот как раз возможность предусмотреть, какие точки являются опасными, в этой нашей карте есть. Я всегда удивлялась, почему у нас мебель на том же уровне, где висок у ребёнка находится. Вот почему так происходит?
Но на самом деле, да, мы должны понимать, если ребёнок ударится, и там будет заглушка, ему всё равно будет больно. Но это не будет риском для его здоровья и его жизни. Ведь, есть случаи, когда ребенок ударяется виском, и это приводит к серьёзным последствиям. С моей точки зрения, очень важно создать эту безопасную среду. Пускай, это не специальные заглушки. У меня в своё время это были наклеенные марлечки на уголки. Сейчас, слава Богу, всё есть.
Что нужно сделать, чтобы воспользоваться интерактивной картой «Безопасный дом»?
Наталья Навроцкая:
В эту карту мы постарались поместить все основные, типовые объекты, которые существуют в квартире. На этой карте есть несколько комнат – это и детская, и взрослая спальня, и гостиная, кухня, ванна, коридор, прихожая и так далее. И двор. И можно «гулять» по дому.
Почему создавалась эта карта: современные родители выросли на гаджетах, на играх. И эта карта, по сути, является аналогом такой игры-бродилки, когда ты ходишь по комнате и в тестовом режиме (такая возможность есть), пройти тест « Найди 10 точек опасности». Это весело, интересно, нескучно, но в то же время это даёт очень важную информацию. Потому что мы видим точку опасности, которая не всегда придёт в голову, что это может быть опасно. Например, тот же коврик: если он маленький, то ребёнок может легко поскользнуться. Об этом тоже надо иногда подумать. Точка опасности: чем она опасна, что нужно сделать, чтобы её обезопасить, и что нужно сделать, если вдруг какая-то неприятность, несчастный случай произошёл. Первая доврачебная помощь, первые действия родителей. Первые минуты могут иметь огромное значение для того, как ребёнок будет дальше поправляться.