«Всегда удивлялась, почему у нас мебель на том же уровне, где висок у ребёнка, находится». Как работает интерактивная карта «Безопасный дом»

Наталья Навроцкая, автор инициативы «Дети в безопасности»: Эта карта, по-другому называется «3D-карта дома», и основная её задача – обучить молодых родителей принципам создания безопасной среды. Ведь, к сожалению, несчастные случаи у деток маленького возраста происходят, несмотря на все усилия, несмотря на, казалось бы, море везде информации. Но, тем не менее, очень часто с одной стороны думают, что это случится с кем-то, ни в коем случае не со мной. А с другой стороны, как показывает практика и данные исследования, что родители просто не обладают навыками и знаниями о понимании вот этих самых опасных точек дома. Кажется, что дом – моя крепость. Двери, окна – я всё знаю. А, тем не менее, несчастные случаи происходят.

Вы сами – многодетная мама. У Вас есть собственный опыт. Как Вы сделали свой дом безопасным?

Наталья Навроцкая:

Да, трое деток. Вы знаете, я, наверное, прошла, тот же пусть, который проходят большинство родителей. И почему-то происходит в нашем обществе: мы начинаем действовать, когда уже что-то нехорошее произошло, когда какой-то несчастный случай уже был. Я не скажу, что у меня, слава Богу, не случилось никаких серьёзных неприятностей, но, тем не менее, и падения, и удары об углы, и лбы с шишками, и с кровью, и ожоги. Всё это было. И пройдя через это, я понимаю, что очень важно, с одной стороны, надо учить ребёнка тому, как себя вести. И не нужно помещать его в абсолютно безопасное пространство. Но вот эта опасность – она должна быть управляемая.