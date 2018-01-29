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Безопасны ли аэрозоли для окружающей среды, и какие меры применяются для защиты озонового слоя?

29 января 2018 09:22
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29 января 1978 года Швеция первой в мире ввела ограничения на производство аэрозолей в связи с их пагубным влиянием на озоновый слой атмосферы.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – консультант управления регулирования воздействия на атмосферный воздух Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Наталья Клименко.

Прошло ровно 40 лет с тех пор, как шведское правительство решило пойти на такие крайние меры. Как отреагировал мир на это решение? Дейтсвительно ли вредны спреи?

Наталья Клименко, консультант управления регулирования воздействия на атмосферный воздух Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Аэрозоли применяются не только для наших повседневных средств ухода, косметики, но и в медицине, и в промышленности, и в различной бытовой химии. Вредны не сами аэрозоли, которые мы применяем, а те пропелленты, которые в них содержаться. Пропелленты – это те вещества, которые помогают выдавливать из баллончика содержимое флакона. Это вещество создает избыточное давление, с помощью которого распыляется наше действующее вещество. Ранее во всем мире аэрозоли производились с применением в качестве пропеллента, так называемых, фреонов. Эти вещества являются озоноразрушающими, они содержат в своем составе активный хлор и фтор. И такие вещества, попадая в атмосферу, взаимодействуя с ультрафиолетом, создают угрозу для озона.

Безопасны ли аэрозоли для окружающей среды, и какие меры применяются для защиты озонового слоя?-1

Озон – это наша защитная оболочка, которая сохраняет жизнь всего живого на нашей планете. Он помогает не только сохранить нас от пагубного воздействия жёсткой ультрафиолетовой радиации, но и задерживает температуру на нашей планете. Благодаря созданию оптимального температурного режима, возможна жизнь всего живого.

Безопасны ли аэрозоли для окружающей среды, и какие меры применяются для защиты озонового слоя?-4

Сам по себе аэрозольный рынок небольшой, даже можно сказать, микроскопический. Вещества фреоны широко используются во многих других отраслях: в промышленности, в сфере услуг. Это очень хорошие хладагенты.

Что касается настоящего времени взамен озоноразрушающим фреонам в качестве пропеллента пришли углеводородные смеси, которые содержат пропан, бутан, который не вреден для озонового слоя и для нас он тоже безопасен.

Что делать белорусам, чтобы сохранить окружающую среду?

Наталья Клименко:
Каждый гражданин должен помнить, что наш дом не заканчивается дверью нашей квартиры или нашего дома. Наш дом – Земля, наша планета, наша страна. Мы должны поддерживать и наводить в нем порядок, заботясь о нем постоянно. И наше правильное обращение с отходами, наша деятельность, которая даст свои плоды в скором времени.

С чем связано уменьшение размеров озоновой дыры? Какие применяются меры для защиты озонового слоя?

Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# общество # Фотофакт # Экология # Наталья Клименко

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