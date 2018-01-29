Безопасны ли аэрозоли для окружающей среды, и какие меры применяются для защиты озонового слоя?

29 января 1978 года Швеция первой в мире ввела ограничения на производство аэрозолей в связи с их пагубным влиянием на озоновый слой атмосферы.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – консультант управления регулирования воздействия на атмосферный воздух Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Наталья Клименко.

Прошло ровно 40 лет с тех пор, как шведское правительство решило пойти на такие крайние меры. Как отреагировал мир на это решение? Дейтсвительно ли вредны спреи?

Наталья Клименко, консультант управления регулирования воздействия на атмосферный воздух Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Аэрозоли применяются не только для наших повседневных средств ухода, косметики, но и в медицине, и в промышленности, и в различной бытовой химии. Вредны не сами аэрозоли, которые мы применяем, а те пропелленты, которые в них содержаться. Пропелленты – это те вещества, которые помогают выдавливать из баллончика содержимое флакона. Это вещество создает избыточное давление, с помощью которого распыляется наше действующее вещество. Ранее во всем мире аэрозоли производились с применением в качестве пропеллента, так называемых, фреонов. Эти вещества являются озоноразрушающими, они содержат в своем составе активный хлор и фтор. И такие вещества, попадая в атмосферу, взаимодействуя с ультрафиолетом, создают угрозу для озона.