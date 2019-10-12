Мелодии, любимые всеми. В центре Гродно музыкальные коллективы пограничников устроили парад оркестров

Новости Беларуси. 12 октября в Гродно праздничное настроение создавал парад оркестров. Музыкальные коллективы пограничников прошли маршем по центральной пешеходной улице Советской и устроили дефиле на брусчатке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально с первых аккордов прохожие узнавали всеми любимые мелодии из советских фильмов «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Человек-амфибия», «Неуловимые мстители». Дополнили программу популярные мировые хиты, песни из военных кинолент и наша белорусская «Купалинка». Все в исполнении оркестров из Гродно, Сморгони, Лиды, а также ансамбля пограничной службы Беларуси.

Таким громким незабываемым представлением военнослужащие со всем городом отметили 75 лет со дня образования Гродненской пограничной группы.