Прямой эфир

Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие

25 июня 2018 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Праздник в Столбцах. Город отметил 425-летие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие-1

К торжественной дате на родине Якуба Коласа готовились в течение полугода. Отремонтированные исторические места, фасады многоэтажек украсили граффити.

Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие-4

23 июня в райцентре работали интерактивные площадки, исторические реконструкции и ярмарки. Для жителей города устроили праздничный концерт.

Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие-7

Горожане:
Я горжусь, что живу в этом городе. Он великолепный. Тут очень добрые люди, он красивый, благоустроенный.

Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие-10

Праздник для людей, для города. Это впервые за много лет такой праздник красивый. Люди счастливы, люди улыбаются.

Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие-13

Юрий Горлов, председатель Столбцовского райисполкома:
У нас в районе имеется 4 филиала музея Якуба Колоса. 4 времени года и мы все это воедино воплотили. Это будет визитной карточкой для всех гостей и будет радовать наших жителей.

Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие-16

Для гостей и жителей города открылись литературные гостиные и фотовыставки. Взрослым и детям предложили вспомнить творчество классика. Вечером небо над Столбцами засияло от фейерверка.

Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие-19

Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие-21

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как вернуть деньги за перешив мехового изделия, если недовольны результатом
25 июня 2018 13:33

Как вернуть деньги за перешив мехового изделия, если недовольны результатом

17 лет, беременная и бездомная: «Добро пожаловаться» в гостях у героини сюжета 15-летней давности
25 июня 2018 13:19

17 лет, беременная и бездомная: «Добро пожаловаться» в гостях у героини сюжета 15-летней давности

«Эти улицы были довольно грязными и криминальными». Как выглядела минская Комаровка в разные годы. Фотофакт
25 июня 2018 13:09

«Эти улицы были довольно грязными и криминальными». Как выглядела минская Комаровка в разные годы. Фотофакт