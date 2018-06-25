Небо сияло от фейерверка. Столбцы отметили своё 425-летие

Новости Беларуси. Праздник в Столбцах. Город отметил 425-летие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К торжественной дате на родине Якуба Коласа готовились в течение полугода. Отремонтированные исторические места, фасады многоэтажек украсили граффити.

23 июня в райцентре работали интерактивные площадки, исторические реконструкции и ярмарки. Для жителей города устроили праздничный концерт.

Горожане:

Я горжусь, что живу в этом городе. Он великолепный. Тут очень добрые люди, он красивый, благоустроенный.

Праздник для людей, для города. Это впервые за много лет такой праздник красивый. Люди счастливы, люди улыбаются.

Юрий Горлов, председатель Столбцовского райисполкома:

У нас в районе имеется 4 филиала музея Якуба Колоса. 4 времени года и мы все это воедино воплотили. Это будет визитной карточкой для всех гостей и будет радовать наших жителей.