Эта история произошла добрым летним утром. Школьники спокойно отдыхали на каникулах. Учителя готовились к новому учебному году… Пока не появился он, вернее я. Многие подумали, что это 15-ти классник-второгодник, который что-то решил устроить. Но, как оказалось…

Дмитрий Камыно, корреспондент СТВ:

Этим добрым утром мы не будем рассказывать, как правильно делать ремонт, хотя сами в этом поучаствуем. Стройотряд спешит на помощь! Будем готовить школу к новому учебному году!

Не слышно детских голосов. Не сразу и скажешь, что мы пришли в школу! Идём по пустому коридору! Везде нас встречают рисунки и картины. И запах только недавно высохшей краски... Все школы Минска уже прошли проверку авторитетных комиссий и готовы к работе в новом учебном году!

Класс белорусской литературы. Не просто аудитория. Настоящий музей! Чтобы школьники учились в таких просторных кабинетах, из столичного бюджета выделили более 90 млрд. рублей.

Уже и кушать захотелось! Давайте заглянем в столовую! В этом году 3 столичные школы получили новые современные столовые!

Этот кабинет отведён интернету, алгоритмам и браузерам! Нет, не социальным сетям – информатике! А вот, чтобы можно было иногда и помечтать, глядя в окно, за лето в Минских школах заменили около 3 тыс. кв. м. окон!

Самое время заняться спортом! Спортзалы уже ждут, когда же в них будут сдавать нормативы!

Тишина в коридорах. Пустые классы. На доске нет сложных задач и формул! Не видно больших томов Пушкина и Лермонтова! Но школа уже ждёт своих учеников!