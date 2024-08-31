Масштабные учения с участием оперативных и коммунальных служб прошли в Витебске

По легенде, в ходе развязанной военной агрессии с помощью дронов противник нанес бомбово-ракетные удары по объектам на территории всей страны. Из-за условной атаки в Витебске обрушилось здание, под завалами которого оказались 12 человек. Также горел высотный жилой дом. В зоне чрезвычайной ситуации работали подразделения МЧС, скорой помощи, профильных предприятий, волонтеров областной организации Красного Креста.

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:

Сегодня было задействовано более 180 человек, более 50 единиц техники. Видим те современные угрозы, которые сегодня складываются на внешних границах. И сегодня все наши учения, все вводные, которые поступали по объектам жизни обеспечения, по тем угрозам населения. Сегодня был акцент сделан на всех аварийных служб, их готовность выполнить свою поставленную задачу, которую с достоинством выполнили. Данная работа будет продолжаться и в дальнейшем.

В рамках учений также прошла выставка специальной техники служб гражданской обороны.