Все сельхозпредприятия Гомельской области должны завершить первый укос трав до конца недели

Новости Беларуси. Климат сейчас благоприятствует аграриям Гомельской области. Первый укос трав завершили Мозырский и Наровлянский районы, к концу недели финишируют все сельхозпредприятия региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сырая и холодная весна, когда вымокли большие территории угодий, а потом засушливый май: травы в 2023 году по объему, высоте и массе хуже, чем в прошлом. Но они уже убраны почти с 80 % площадей. Завершить все в срок после подкормки азотными удобрениями, чтобы получить прибавку к молоку и мясу, дело техники.

Активная заготовка кормов для сельского хозяйства идет по всей стране на фоне роста урожая, который уже осенью отправится на прилавки магазинов.