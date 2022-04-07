«Все ребята открыты». Минск принимает делегацию Департамента образования и науки Москвы

Новости Беларуси. Вопросы сотрудничества Минска и Москвы в образовательных и культурных программах для учащихся и педагогов, оздоровление детей по взаимообмену. Столица принимает делегацию Департамента образования и науки Москвы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Россияне посетили столичные учебные заведения, познакомились с их материально-технической базой и особенностями образовательного процесса.

В рамках встречи провели круглый стол по актуальным вопросам профессионального образования.

Клементий Ковалевский, ученик гимназии № 13:

Актуальность в том, что мы совмещаем опыт наших учителей, то есть они нам помогают делать эти проекты, говорят темы и что должно быть в этом проекте представлено. Мы это разрабатываем. Это интересно ребятам. VR-очки – VR-вселенная виртуальная.

Ольга Карпович, учитель гимназии № 13:

У нас идет ставка при работе с ребятами на интерактив, визуализацию образовательного контента. Сейчас, конечно, подключаем геймификацию.

Ирина Жданова, директор Московского центра развития профессионального образования:

Нельзя выделить какой-то отдельный проект. Я просто понимаю, что, где бы мы ни были, в России или Беларуси, все ребята открыты, все стремятся к какой-то своей истории, мечте.

Валерий Тихонов, директор Корпоративного университета московского образования:

И российские школьники, и белорусские школьники настолько увлечены науками разными, настолько они вкладывают свои какие-то знания. Может быть, не сразу все получается. Но самое главное, что они стремятся к тому, чтобы познать разные науки.

Ирина Чернявская, заместитель председателя Комитета по образованию Мингорисполкома:

Мы очень рады тому, что дружеские отношения между образованием города Москвы и города Минска возобновляется. Сегодня мы с нашими друзьями побывали в наших учреждениях образования и уверены, что мальчишки и девчонки города Минска и города Москвы будут дружить, создавать новые проекты и достигать будущих горизонтов.