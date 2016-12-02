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Все пассажиры остались живы: МАЗ провел краш-тест новой модели школьного автобуса

02 декабря 2016 13:34
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Новости Беларуси. Новую модель белорусского школьного автобуса испытали на прочность. Краш-тест провели в России отечественные разработчики.

При ударе пострадал лишь корпус транспортного средства. Манекены, закрепленные в салоне на пассажирских сиденьях ремнями безопасности, не пострадали. Если бы в автобусе во время эксперимента находились люди, то они бы не получили серьезных травм и ушибов. Эту модель автобусов начнут выпускать в Минске в следующем году, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Скакун, ведущий инженер-конструктор ОАО «Минский автомобильный завод»:
Он приобрел неремонтопригодный вид, но все пассажиры остались живы. Школьный автобус для сельской местности с повышенной проходимостью, чтобы можно было пройти в те места, куда простые низкопольные автобусы не добираются. Изначально он делался как школьный автобус для нашей страны, но соответствует таможенному регламенту, он делался на страны СНГ.

# общество # Школы в Беларуси

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