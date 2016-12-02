Александр Лукашенко вручил госнаграды 36 лучшим работникам

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко вручил государственные награды. Торжественная церемония 2 декабря прошла во Дворце Независимости. Как отметил глава государства, за последние пять лет Беларусь сделала шаг вперед, и в этом есть заслуга людей, которые 2 декабря получили почетные звания и ордена.

Теплые слова Александр Лукашенко направил в адрес белорусов, предприятия которых стали настоящим брендом. Получили заслуженные награды аграрии. Их успешная работа позволяет обеспечивать продовольственную безопасность страны. Прославляют Беларусь далеко за ее пределами артисты, спортсмены, они тоже в числе награжденных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья. Совсем недавно на Всебелорусском народном собрании мы подводили итоги прошедшей пятилетки. Это был непростой этап в развитии нашего общества. У нас были трудности, были и успехи. В целом за этот период Беларусь сделала определенный шаг вперед в своем развитии. Сегодняшняя церемония – первое из ряда мероприятий по чествованию лучших тружеников по итогам пятилетия. Я это особенно хочу подчеркнуть. Теплые слова признательности в первую очередь я адресую тем, кто связал свою профессиональную судьбу с производственной сферой. На предприятиях активно внедряются перспективные разработки, новые технические решения, что позволяет повысить качество продукции, снизить ее себестоимость. Ваши достижения в нынешнее непростое время свидетельствуют о том, что настоящим залогом успеха являются инициатива, профессионализм и ответственное отношение к делу. Сегодня мы чествуем работников агропромышленного комплекса. В вашем лице мы отдаем дань уважения отечественным аграриям, которые самоотверженно трудятся, осваивая передовые технологии, и добиваются отличных результатов в работе. В этом зале присутствует большая группа представителей силовых структур, среди них военнослужащие и сотрудники Министерства внутренних дел. Примите слова признательности за то, что оберегаете самое дорогое для человека, для общества, для страны – мир и спокойствие в наших домах. В числе награжденных сегодня - врачи, представители коллективов Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии, Минского областного родильного дома. Уважаемые друзья, сегодня вы обрели поистине всенародное признание за заслуги перед Родиной. Пусть воспоминания об этом дне станут для вас стимулом к новым достижениям. Мира вашим домам, здоровья, счастья, удачи во всех добрых начинаниях. И позвольте мне сегодня вручить всем присутствующим здесь заслуженные награды нашей Родины.

Почетные знаки отличия получили традиционно медики, научные сотрудники, представители силовых структур. Всего наград удостоились 36 человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.