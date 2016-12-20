Все для того, чтобы дети оздоровились: в Ждановичах реконструировали реабилитационный центр

Новости Беларуси. В Ждановичах завершился важный этап реконструкции детского реабилитационно-оздоровительного центра. И теперь почти 200 детей – а это большая часть комплекса – будут поправлять здоровье, пользуясь самыми современными достижениями медицины.

Центр помогает ребятам, которые живут в районах, пострадавших от последствий Чернобыля.

Каждый год в Ждановичах проходят реабилитацию тысячи детей. Здесь же открыта школа, спортзал, бассейн, лыже-роллерная трасса и даже летний амфитеатр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы прошли сейчас и оценили. Очень высокий уровень строительных работ, качество интерьеров, наполнение. Есть все удобства для того, чтобы дети с загрязненных территорий приехали на месяц и оздоровились.

Я считаю, что это важный вклад государства в социальную политику. И мы сегодня вместе с детьми, с родителями порадовались, сдавая этот объект и вводя его в эксплуатацию к Новому году.