Все дело в шляпе: выставка головных уборов в стиле 1920-х годов открылась в Музее истории белорусского кино

Новости Беларуси. Первые заморозки – прекрасный повод отправиться на шляпный вернисаж, который предлагает Музей истории белорусского кино. Здесь открылась выставка авторских головных уборов в стиле 20-х годов прошлого столетия.

Не только посмотреть на аксессуары для повседневности и выхода в свет, но и подобрать осенний гардероб:

каждую шляпку можно примерить и даже сделать селфи.

В экспозиции представлены работы дизайнеров из Беларуси, России, Украины и Чехии, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Марина Духан, организатор выставки:

Напрасно забыт этот головной убор, потому что он и очень артистичный, очень женственный, он придает женщине такую какую-то необыкновенную красоту. На самом деле можно, меняя головные уборы, создавать совершенно разные образы. Люди не могут даже представить, что можно настолько измениться, благодаря такому необыкновенному аксессуару, как головной убор.

Елена Фомина, посетитель выставки:

Очень приятно увидеть удачные цветовые сочетания, смелые решения – все, что позволяет женщине выбрать для себя аксессуар, который подчеркнет ее индивидуальность.