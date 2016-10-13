В Гомеле вынесен приговор продавцам спайсов

Новости Беларуси. В Гомеле суд вынес приговор членам международной преступной группировки, которая создала интернет-магазин по продаже спайсов.

Наркодилеры получили от 10 до 15 лет лишения свободы.

Также вынесено решение о конфискации имущества виновных. Напомним, под прикрытием интернет-магазина банда продавала особо опасные психотропные вещества несколько месяцев. Действовали в Гомеле и Гродно.

Оперативникам удалось задержать 10 человек. Они отвечали за разные части криминального бизнеса. Это граждане Беларуси, России и Украины. Главный организатор наркокартеля до сих пор не установлен, настолько велика была конспирация, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Денис Лапицкий, прокурор отдела прокуратуры Гомельской области:

Уголовный кодекс определяет максимальное наказание за данное преступление до 20 лет лишения свободы. Суд постановил такой приговор с учетом личностей обвиняемых, с учетом установленных по делу обстоятельств, смягчающих их ответственность. Наказание назначено в соответствии с законом. Приговор не вступил в законную силу. Обвиняемые могут подать на приговор суда апелляционную жалобу.