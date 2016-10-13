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Ржаной хлеб, пряники, яблочный сыр: народные пекари Зоя и Алесь Пришивалко

13 октября 2016 10:05
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Вот она – «пряничная фея»! Её суженный – «хлебный» и «сырный король». Вместе они следуют благородной миссии – возрождению забытой традиционной белорусской кухни.

Ржаной хлеб и пряники. Яблочный сыр и прототип современного чизкейка – королевский сырник. Всё – по рецептам кулинарных книг 19 века.

Всё началось с желания научиться печь такой хлеб как в настоящей белорусской печи у бабушки в деревне.

Самым необычным в своей кулинарной лаборатории семейная чета называет яблочный сыр. Белорусский деликатес готовится из яблок, мёда, апельсиновой цедры с добавлением сахара и специй. Этот продукт совсем не молочный. А напоминает сыр способом приготовления.

Все продукты натуральные, без пищевых добавок и чрезмерного количества сахара. Приготовление некоторых из них занимает всего полчаса.

# общество # Фотофакт # Рецепты # Национальная белорусская кухня # Зоя Пришивалко # Алесь Пришивалко

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