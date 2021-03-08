«Все части находятся в гармонии и в порядке». В чём секрет женского счастья?

И создал Бог женщину и даровал ей счастье. Но каждой представительнице прекрасного пола то самое небесное благо видится по-своему.

Наталья Евтихова, психолог:

Мои клиентки делятся на две основные группы. Это женщины, которые очень преуспели в карьере, но они приходят с такой проблемой, как нет семьи, нет детей – не сложилось. И чувствуют себя очень несчастными. И вторая часть женщин, которые очень успешны в семье. Так случилось, что она отодвинула часть реализации – работу. Это был ее выбор, но прошло время, и она себя чувствует несчастной.

Психолог Наталья Евтихова излечила не одну женскую душу и может с уверенностью сказать, что счастье состоит из пазлов – важно собрать их воедино и отсортировать от навязанной шелухи.



Наталья Евтихова:

Универсальный рецепт, пожалуй, в том, что вы умеете слышать себя честно. Себя, а не то, что вам говорили родители, хотя они безусловно желали счастья, но их видение счастья может не совпасть со счастьем женщины. Или как учителя в школе говорили. Слово «счастье» – это «с частье», все части находятся в гармонии и в порядке. Какие это части – каждая женщина (как и каждый человек) определяет сама. Для кого-то все части – это и ребенок, и семья, и я лично, и путешествия, и мои удовольствия, и моя красота.

Возраст счастью не помеха. Молодая кожа на грустном лице проигрывает морщинкам от улыбающихся глаз.

Наталья Евтихова:

Молодость вообще не атрибут счастья для женщины, потому что я знаю много молодых девушек, которые гораздо несчастнее женщин, которым 45-50 лет. И это от комфорта контакта с собой зависит. Счастлива та женщина, которая собой довольна. Может, самые счастливые девочки это те, которым годик – полтора. Когда девочка смотрит в зеркальце, у нее хвостики, она самая счастливая, потому что она себе нравится, и она еще не знает про эти правила социума, чему она должна соответствовать. Она соответствует своему желанию.

Ничто так не окрыляет, как чувство самореализации. Для полной внутренней гармонии хобби – тот самый недостающий элемент.

Наталья Евтихова:

Женщину нужно повернуть лицом к себе и найти ее удовольствия – хобби. Хобби наполняет энергией, это удовольствие, радость. А удовольствие, радость, реализованность сопутствуют счастью.

Время вносит свои коррективы и в формулу женского счастья. Это как раз тот случай, когда от перемены мест слагаемых меняется и результат.

Наталья Евтихова:

50 лет назад женщина была более зависима от мужчины, который рядом, потому что у женщины было меньше шансов в этой жизни успешно реализоваться. Очень осуждался развод, очень большой страх был остаться одной. Сейчас женщина более свободна в этом, нет такого страха «я останусь и пропаду», она вполне может обеспечить себя.

Имея – не ценим, а потеряв – плачем. В погоне за призрачными идеалами мы порой не замечаем того, что у нас уже есть.