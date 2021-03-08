«Посадка тюльпанов происходит в ноябре». Как выращивают цветы к 8 Марта?

Юлия Пашкевич, корреспондент:

Сложно представить 8 марта без главного атрибута праздника – цветов. Для того, чтобы ни одна женщина не осталась без букета, сотни людей трудятся в столичных теплицах.

Готовиться к горячему сезону минские цветоводы начинают задолго до первой капели – уже с ноября.

Мария Рудько, начальник цеха парниково-тепличного комбината:

Посадка тюльпанов происходит в ноябре, ставим их в холодильник и за месяц до 8 марта уже выносим в теплицу, где поддерживаем соответствующую температуру. По розе тоже самое, в ноябре начинаем готовиться. Температуру ставим, свет включаем и поддерживаем климат. Для тюльпана высокая температура не нужна. Мы держали 9 градусов. Это для него идеальная температура. А для розы мы держали в зависимости от сорта. 20°C одному сорту нужно, а другому – 22°C.

Сильные морозы в 2021 году не помешали вырастить десятки тысяч красивых цветов. Специалисты готовы к любой погоде. Ведь кто, если не они, сделают Международный женский день еще ярче.

Мария Рудько:

В этом году мы вырастили 160 тысяч тюльпанов и подготовили 75 тысяч роз. Тюльпаны не такие прихотливые по уходу, как розы. За ними легче ухаживать, но все равно свое требуют, свою температуру. Есть свои плюсы и минусы.

Проходим в другой цех, сортировочный. Здесь как пчелки трудятся девушки-красавицы. Они ловко орудуют колючими розами без малейшего страха пораниться.

Юлия Полховская, цветовод:

Мы сортируем тюльпаны по размерам. У нас ручная сортировка. Мы их собираем по 20 штук и заворачиваем в пленочку. Стебель подрезаем, обматываем резиночкой и заворачиваем. С роз мы удаляем шипы, сортируем по размеру, складываем по 10 штук заворачиваем в пленочку и отправляем в холодильник.