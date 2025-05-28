Враг не пройдёт! В Беларуси отметили День пограничника

Единственный из областных центров, который оказался непосредственно на западном рубеже, – Брест. Город по-особенному отмечает День пограничника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие угрозы и вызовы стоят перед Брестской пограничной группой и кто удостоен высших наград, знает Кристина Протосовицкая.

Тереспольские ворота Брестской крепости на кадрах немецкой военной кинохроники, а в наши дни – символ непокоренности защитников. В 1941-м по брестским пограничникам пришелся первый удар фашистов. Командир пограничной заставы Андрей Кижеватов стал одним из руководителей беспрецедентной обороны. Впервые в День пограничника мотопробег к стенам Цитадели объединил тех, кто свято чтит традиции.

Руслан Промчук, подполковник в отставке:

Пограничники первыми встречали все невзгоды, все тяготы во время войны. Пограничник – первый, кто встречает в Республику Беларусь, нашу Синеокую, прекрасную, самую лучшую. Всегда опрятные, красивые, с хорошим настроением, всегда бдительны, враг не пройдет. Почти 30 тысяч пограничных суток разделяют нас от 41-го, на протяжении которых не прекращается безмолвный диалог поколений, полных решимости защитить. Без малого четверть века на службе подполковник Дмитрий Куликовский. Офицер – обладатель медалей всех степеней за безупречную службу. В День пограничника – заслуженные награды и благодарность.

Дмитрий Куликовский, начальник отдела Брестской пограничной группы:

Службу я люблю за то, что она помогает нашим гражданам спокойно спать. Силовики – это люди, которые не производят продукты, а производят самое важное – безопасность. Ее не пощупать руками, но можно почувствовать, проснувшись утром, вдохнув воздух, увидев красивое небо и уйдя спокойно на работу.

Марина Довгун, начальник отдела психологической работы Брестской пограничной группы:

Та дисциплина, тот порядок, тот устой, те традиции, которые присутствуют в органах пограничной службы, они меня увлекли, они меня поглотили и определили мою судьбу. Пограничник – это не профессия, это образ жизни.

В этот день все дороги в Бресте ведут к мемориалу «Стражам границ». Военнослужащие обязательно следуют торжественным маршем, чеканя каждый шаг, по главной улице приграничного города. Нет сомнений, Брест помнит своих защитников и знает, каких усилий стоит покой жителей современным стражам границ.