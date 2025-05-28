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Враг не пройдёт! В Беларуси отметили День пограничника

28 мая 2025 19:00
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Единственный из областных центров, который оказался непосредственно на западном рубеже, – Брест. Город по-особенному отмечает День пограничника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие угрозы и вызовы стоят перед Брестской пограничной группой и кто удостоен высших наград, знает Кристина Протосовицкая.

Враг не пройдёт! В Беларуси отметили День пограничника-2

Тереспольские ворота Брестской крепости на кадрах немецкой военной кинохроники, а в наши дни – символ непокоренности защитников. В 1941-м по брестским пограничникам пришелся первый удар фашистов. Командир пограничной заставы Андрей Кижеватов стал одним из руководителей беспрецедентной обороны. Впервые в День пограничника мотопробег к стенам Цитадели объединил тех, кто свято чтит традиции.

Враг не пройдёт! В Беларуси отметили День пограничника-4

Руслан Промчук, подполковник в отставке:
Пограничники первыми встречали все невзгоды, все тяготы во время войны. Пограничник первый, кто встречает в Республику Беларусь, нашу Синеокую, прекрасную, самую лучшую. Всегда опрятные, красивые, с хорошим настроением, всегда бдительны, враг не пройдет.

Почти 30 тысяч пограничных суток разделяют нас от 41-го, на протяжении которых не прекращается безмолвный диалог поколений, полных решимости защитить. Без малого четверть века на службе подполковник Дмитрий Куликовский. Офицер – обладатель медалей всех степеней за безупречную службу. В День пограничника – заслуженные награды и благодарность.

Враг не пройдёт! В Беларуси отметили День пограничника-6

Дмитрий Куликовский, начальник отдела Брестской пограничной группы:
Службу я люблю за то, что она помогает нашим гражданам спокойно спать. Силовики это люди, которые не производят продукты, а производят самое важное безопасность. Ее не пощупать руками, но можно почувствовать, проснувшись утром, вдохнув воздух, увидев красивое небо и уйдя спокойно на работу.

Враг не пройдёт! В Беларуси отметили День пограничника-8

Марина Довгун, начальник отдела психологической работы Брестской пограничной группы:
Та дисциплина, тот порядок, тот устой, те традиции, которые присутствуют в органах пограничной службы, они меня увлекли, они меня поглотили и определили мою судьбу. Пограничник это не профессия, это образ жизни. 

Враг не пройдёт! В Беларуси отметили День пограничника-10

В этот день все дороги в Бресте ведут к мемориалу «Стражам границ». Военнослужащие обязательно следуют торжественным маршем, чеканя каждый шаг, по главной улице приграничного города. 

Нет сомнений, Брест помнит своих защитников и знает, каких усилий стоит покой жителей современным стражам границ. 

Враг не пройдёт! В Беларуси отметили День пограничника-12

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Брестская пограничная группа охраняет более 350 километров белорусской границы с Польшей и Украиной, в составе свыше 20 подразделений и застав. На каждой и в будни, и, как сегодня, в праздники несут службу наши военнослужащие и офицеры в зеленых фуражках.

Далее смотрите в видео. 

# пограничники # Кристина Протосовицкая # Праздничные даты

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