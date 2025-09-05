Арт-объект и военно-историческая реконструкция! Лида готовится принять День белорусской письменности
Эксклюзивный арт-объект, книжные новинки и уникальная военно-историческая реконструкция. Лида готовится уже завтра, 6 сентября, стать столицей 32-го Дня белорусской письменности. В городе идет монтаж сцен и павильонов для многочисленных фестивалей, выставок, презентаций, встреч с писателями и автограф-сессий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К масштабному празднику в райцентре обновили фасады зданий, провели ремонт библиотеки, модернизировали книжный магазин, заменили асфальт на более чем двух десятках дорог, у Лидского замка появилась большая зона отдыха, город утопает в цветах. Клумбу возле дома Валентина Тавлая украсит еще и новый инклюзивный арт-объект «Верабейки». Лидский скульптор создал его по мотивам одноименного стихотворения уроженца этих мест, поэта и участника национально-освободительного движения Западной Беларуси.
И, кстати, этой странице нашей истории будет посвящена историческая реконструкция, которую проведут завтра вечером – за час до официальной церемонии открытия Дня белорусской письменности. Будут воссозданы события 17 сентября 1939 года, когда западные и восточные белорусы вновь стали едины.
Алексей Коробущенко, председатель историко-патриотического общественного объединения «Будем помнить»:
Это сборный эпизод, потому что говорить, что это происходило на лидской земле, нельзя. Здесь мы показываем приграничье. Это небольшая деревня, которая в приграничной зоне, небольшой железнодорожный полустанок, недалеко от границы и погранпереход, как тогда были такие погранпереходы между СССР и Польшей.
Новинка Дня белорусской письменности – гала-концерт конкурса юных чтецов «Живая классика», который проходит под эгидой нашего телеканала. Впервые на центральной сцене выступят и конкурсанты, и победители разных лет, которые уже выросли и возмужали, но не утратили любви к родному слову. Ну а финал республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» можно будет увидеть на СТВ. Эфир – в воскресенье, 7 сентября, в 17:00.