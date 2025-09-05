Арт-объект и военно-историческая реконструкция! Лида готовится принять День белорусской письменности

Эксклюзивный арт-объект, книжные новинки и уникальная военно-историческая реконструкция. Лида готовится уже завтра, 6 сентября, стать столицей 32-го Дня белорусской письменности. В городе идет монтаж сцен и павильонов для многочисленных фестивалей, выставок, презентаций, встреч с писателями и автограф-сессий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К масштабному празднику в райцентре обновили фасады зданий, провели ремонт библиотеки, модернизировали книжный магазин, заменили асфальт на более чем двух десятках дорог, у Лидского замка появилась большая зона отдыха, город утопает в цветах. Клумбу возле дома Валентина Тавлая украсит еще и новый инклюзивный арт-объект «Верабейки». Лидский скульптор создал его по мотивам одноименного стихотворения уроженца этих мест, поэта и участника национально-освободительного движения Западной Беларуси. И, кстати, этой странице нашей истории будет посвящена историческая реконструкция, которую проведут завтра вечером – за час до официальной церемонии открытия Дня белорусской письменности. Будут воссозданы события 17 сентября 1939 года, когда западные и восточные белорусы вновь стали едины.