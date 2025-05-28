Вписки, кражи и хулиганство. В ИДН рассказали, за что дети чаще всего попадают в милицию

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Сергей Морозько, заместитель начальника инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского РУВД Минска:

Чаще всего это совершение мелких хищений до достижения возраста ответственности. Где-то на спор, либо с целью получения какого-то дешевого авторитета в своей молодежной компании.

Евгений Пустовой:

Развлекаются таким образом?

Сергей Морозько:

Да, они заходят в торговый центр, не отдавая себе отчет, что на сегодняшний день все уже у нас, слава богу, просматривается.

Евгений Пустовой:

То есть проблема не в том, что у него не за что купить, а хотелось бы так вот...

Сергей Морозько:

Почти 99% этих детей имеют у себя достаточную сумму для того, чтобы приобрести это. Обратная сторона медали – это так называемые эти флеты, вписки, где молодежь сейчас проводит время. Родители уехали на дачу в деревню, освободилась жилплощадь, они собирают большую компанию разношерстную с целью совместного времяпрепровождения. Там они употребляют алкогольные напитки. Как правило, происходят не только правонарушения, но и преступления. Кто-то у кого-то что-то может похитить.

Таким образом дети попадают в поле зрения наше. И еще есть обратная сторона, когда мы говорим о том, что родители своим правом этого родителя злоупотребляют, применяют физическую силу. У нас ведь есть на сегодняшний день хороший механизм воздействия. У нас есть закон о профилактике, который позволяет, имея семейно-бытовой конфликт, в ходе его реагирования мы устанавливаем, что были причинены, нет видимых телесных повреждений, но были причинены психические страдания. Мы рассматриваем вопрос о привлечении законных представителей, в том числе к административной ответственности.