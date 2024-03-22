Впервые выпустили комплекты постельного белья с серебряными нитями. Рассказываем об инновациях «Беллегпрома»

Как выбрать безопасную одежду? Ответила врач аллерголог-иммунолог – подробности здесь .

Инновационные разработки не заканчиваются, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталия Мурашко, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

В прошлом году мы выпустили инновационный продукт – термобелье с защитой от электрической дуги. Выпустили впервые комплекты постельного белья с серебряными нитями.