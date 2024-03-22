Прямой эфир

Впервые выпустили комплекты постельного белья с серебряными нитями. Рассказываем об инновациях «Беллегпрома»

22 марта 2024 17:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Инновационные разработки не заканчиваются, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Как выбрать безопасную одежду? Ответила врач аллерголог-иммунолог – подробности здесь.

Впервые выпустили комплекты постельного белья с серебряными нитями. Рассказываем об инновациях «Беллегпрома»-1

Наталия Мурашко, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:
В прошлом году мы выпустили инновационный продукт – термобелье с защитой от электрической дуги. Выпустили впервые комплекты постельного белья с серебряными нитями.

Подробности в видео.

# Государственная политика в области промышленности # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Доходит до панических атак». Что такое синдром FOMO?
22 марта 2024 17:19

«Доходит до панических атак». Что такое синдром FOMO?

Как выбрать безопасную одежду? Ответила врач аллерголог-иммунолог
22 марта 2024 17:15

Как выбрать безопасную одежду? Ответила врач аллерголог-иммунолог

Палач Хатыни – кто такой украинец Владимир Катрюк и почему его считали жестоким даже фашисты?
22 марта 2024 17:01

Палач Хатыни – кто такой украинец Владимир Катрюк и почему его считали жестоким даже фашисты?