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Семь школьников Беларуси претендуют на звание «Пионер года». Победителя выберут 19 мая в Минске

19 мая 2022 08:51
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Новости Беларуси. Лучшего пионера страны выберут 19 мая в Минске. В столице пройдет финал VII Республиканского смотра-конкурса «Лидер года – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь школьников Беларуси претендуют на звание «Пионер года». Победителя выберут 19 мая в Минске-1

За почетный титул посоревнуются представители из каждого региона Беларуси. Это победители областных этапов национального конкурса. Ребята презентуют себя в нескольких творческих номинациях. А внушительному составу жюри придется определиться с обладателем Гран-при. В 2022 году получить такую награду почетно вдвойне. Самая массовая детская организация в стране отмечает вековой юбилей.

Семь школьников Беларуси претендуют на звание «Пионер года». Победителя выберут 19 мая в Минске-4

Диана Орлова, ученица средней школы № 15 Барани:
В нашей школе реализуется проект «Без прошлого нет будущего». Один этап из этого проекта – благоустройство могилы жертв фашизма. Я считаю, что мы выбрали правильный вариант сделать макет этой могилы.

Семь школьников Беларуси претендуют на звание «Пионер года». Победителя выберут 19 мая в Минске-7

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Семь школьников Беларуси претендуют на звание «Пионер года». Победителя выберут 19 мая в Минске-10

Елена Стеег, педагог-организатор средней школы № 15 Барани:
Воспитанников обучаем любить Родину, хранить память о своих дедах, прадедах, знать культуру. У нас в школе есть музей «Оршанщина литературная», куда ребята составляют экскурсионные маршруты, водят младших школьников, принимают гостей, рассказывают именно о нашем Оршанском крае.

Сегодня в нашей стране в пионерском движении более 600 тысяч юных белорусов. Это октябрята, тимуровцы и пионеры. Они не боятся трудностей, не бросают слов на ветер и всегда готовы протянуть руку помощи.

# Пионеры в Беларуси # общество # Диана Орлова # Елена Стеег # Фотофакт

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