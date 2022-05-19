Семь школьников Беларуси претендуют на звание «Пионер года». Победителя выберут 19 мая в Минске

Новости Беларуси. Лучшего пионера страны выберут 19 мая в Минске. В столице пройдет финал VII Республиканского смотра-конкурса «Лидер года – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За почетный титул посоревнуются представители из каждого региона Беларуси. Это победители областных этапов национального конкурса. Ребята презентуют себя в нескольких творческих номинациях. А внушительному составу жюри придется определиться с обладателем Гран-при. В 2022 году получить такую награду почетно вдвойне. Самая массовая детская организация в стране отмечает вековой юбилей.

Диана Орлова, у ченица с редней ш колы № 15 Барани: В нашей школе реализуется проект «Без прошлого нет будущего». Один этап из этого проекта – благоустройство могилы жертв фашизма. Я считаю, что мы выбрали правильный вариант сделать макет этой могилы.

Елена Стеег, педагог-организатор средней школы № 15 Барани:

Воспитанников обучаем любить Родину, хранить память о своих дедах, прадедах, знать культуру. У нас в школе есть музей «Оршанщина литературная», куда ребята составляют экскурсионные маршруты, водят младших школьников, принимают гостей, рассказывают именно о нашем Оршанском крае.

Сегодня в нашей стране в пионерском движении более 600 тысяч юных белорусов. Это октябрята, тимуровцы и пионеры. Они не боятся трудностей, не бросают слов на ветер и всегда готовы протянуть руку помощи.