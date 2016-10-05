Возраст женщин для скрининга рака молочной железы в Минске предложили снизить с 50 до 45 лет

Новости Беларуси. Своевременная диагностика вместо осложнения. Возраст женщин для скрининга рака молочной железы в столице предложили снизить с 50 до 45 лет. Пилотный проект уже стартовал в Советском районе. А в 2017 году этот опыт распространится по другим территориальным единицам Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас во всех поликлиниках составляют списки женщин, которые подлежат такому обследованию, определяют наличие оборудования и кадров. При этом столичные медики подчеркивают, что проведение скрининга целесообразно клинически и экономически при условии охвата 75% женщин.

Владимир Караник, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

В Минске уже создано 12 точек маммографии, то есть установлены маммографы. Количество мест, где можно пройти маммографию, постоянно увеличивается. За последние пять лет мы и так прошли достаточно большой путь. Ситуация с ранней диагностикой существенно улучшилась. Но мы надеемся все-таки, что в следующие пять лет мы доведем уровень проблемы до того, что выявление пациентов 3-4 стадии – это будут единичные случаи, обусловленные тем, что человек сам никуда не обращался.