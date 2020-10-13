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«Возраст вступления в брак у нас каждый год отодвигается». Как мотивировать белорусов на создание семьи?

13 октября 2020 06:54
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Новости Беларуси. Как мотивировать молодых людей на создание семьи? Общественная организация «Матули» предлагает больше внимания уделить студенческой семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Возраст вступления в брак у нас каждый год отодвигается». Как мотивировать белорусов на создание семьи?-1

Эксперты отметили, что в Беларуси налажена прекрасная система социальной поддержки, особенно многодетных родителей. Тем не менее молодые люди не торопятся вступать в брак и планировать рождение детей. Сегодня на такой шаг белорусы впервые решаются почти в тридцать лет.

«Возраст вступления в брак у нас каждый год отодвигается». Как мотивировать белорусов на создание семьи?-4

Вероника Сердюк, руководитель Центра поддержки семьи и материнства:
Я ратую за то, чтобы создавалась программа обучения жизни в семье и материнству для студентов. Стоит заострить внимание на том, что нет поддержки студенческой семьи. Студенческих семей у нас очень мало, около 400, потому что молодежь не стремиться создавать брак, она стремится получить образование, посмотреть мир, как-то материально укрепиться. И мы видим, что возраст вступления в брак у нас каждый год отодвигается на полгода. Сейчас это 27 лет. И мы понимаем, что репродуктивный потенциал свой женщина не сможет полностью осуществить, если будет поздно вступать в брак.

«Возраст вступления в брак у нас каждый год отодвигается». Как мотивировать белорусов на создание семьи?-7

По традиции в ближайшие дни женщины будут окружены особым вниманием. В Беларуси проходит Неделя матери. В каждом регионе страны пройдут торжественные приемы, праздничные концерты и церемонии.

# Государственная социальная политика # общество # Вероника Сердюк # Фотофакт

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