«Возраст вступления в брак у нас каждый год отодвигается». Как мотивировать белорусов на создание семьи?

Эксперты отметили, что в Беларуси налажена прекрасная система социальной поддержки, особенно многодетных родителей. Тем не менее молодые люди не торопятся вступать в брак и планировать рождение детей. Сегодня на такой шаг белорусы впервые решаются почти в тридцать лет.

Вероника Сердюк, руководитель Центра поддержки семьи и материнства:

Я ратую за то, чтобы создавалась программа обучения жизни в семье и материнству для студентов. Стоит заострить внимание на том, что нет поддержки студенческой семьи. Студенческих семей у нас очень мало, около 400, потому что молодежь не стремиться создавать брак, она стремится получить образование, посмотреть мир, как-то материально укрепиться. И мы видим, что возраст вступления в брак у нас каждый год отодвигается на полгода. Сейчас это 27 лет. И мы понимаем, что репродуктивный потенциал свой женщина не сможет полностью осуществить, если будет поздно вступать в брак.